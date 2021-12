Hennigsdorf: Drei Frauen erhalten den Gemeinwesenpreis 2021

Hennigsdorf

Renate Lippert, Sabine Krause und Marion Hellmys sind die Preisträgerinnen des Gemeinwesenpreises 2021 der Stadt Hennigsdorf. Die offizielle Übergabe der Anerkennung, die traditionell auf dem Neujahresempfang des Bürgermeisters vollzogen wird, kann wegen der Corona-Pandemie erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

In der letzten Stadtverordnetenversammlung dieses Jahres im Dezember machte Bürgermeister Thomas Günther aber die Namen öffentlich und bedankte sich für das Engagement der Hennigsdorferinnen. Die Gemeinwesenbeauftragte Kerstin Gröbe dankte gemeinsam mit dem Bürgermeister inzwischen auch schriftlich und wünschte vor allem Gesundheit und Schaffenskraft in dieser Zeit. Die Preisträgerinnen erhalten jeweils Geldprämien in Höhe von 500 Euro.

Renate Lippert kümmert sich, wo sie kann

Renate Lippert leitet die Interessengemeinschaft Kartenspiel und Kegeln und hat immer ein offenes Ohr für ihre Mitglieder. Auch während der Corona-Zeit bemüht sie sich darum, ihre Mitstreiterinnen zu betreuen. Sieben ältere Nachbarn kommen ebenfalls in den Genuss ihrer Fürsorge. Deshalb erhält sie den Gemeinwesenpreis 2021.

Sabine Krause leitet die Selbsthilfegruppe Osteoporose

Sabine Krause hat 2018 die Selbsthilfegruppe Osteoporose 437 in Hennigsdorf ins Leben gerufen. Seither erweitert sich das Angebot stetig. Sabine Krause ist Ansprechpartnerin und hält alles zusammen. Und das auch über die zurückliegenden Monate der Corona-Zeit hinweg, als keine Treffen in Präsenz möglich waren.

Marion Hellmys leitet den LEW-AEG-Seniorenclub

Marion Hellmys steht seit 2018 dem LEW-AEG-Seniorenclub vor und ist schon seit 1986 Mitglied im Verein Motor Hennigsdorf. Als Leiterin der Abteilung Gymnastik macht sie mit kreativen Ideen von sich reden. Die kann sie auch in der Pflege einer Grünanlage in ihrem Wohnobjekt ausleben. Für alleinstehende Vereinsmitglieder hat Marion Hellmys immer ein offenes Ohr und tröstende Worte.

Seit 1998 entscheidet eine Vergabekommission über die Vorschläge zum Gemeinwesenpreis und ehrt damit Personen der Stadt, die sich in Vereinen, Interessengruppen oder in der Nachbarschaft einbringen. Oft im Stillen hinterlassen sie ihre Spuren und sind für andere Menschen da. Dafür möchte die Stadt Hennigsdorf Danke sagen. Die Vorschläge kommen aus der Bürgerschaft und können jeweils bis zum 1. Oktober eingereicht werden.

Von MAZonline