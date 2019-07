Hennigsdorf

Nach den wird sich die Arbeitsgemeinschaft Städtepartnerschaft („ Partnerschaftskomitee“) der Stadt Hennigsdorf am 7. August neu konstituieren. Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind neben dem Bürgermeister, dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und Vertreter der sieben Fraktionen der SVV auch Bürger von Hennigsdorf. Die Stadtverwaltung ruft deshalb Bürger auf, sich ehrenamtlich im Komitee zu engagieren. Gesucht werden vier Vertreter der Bürgerschaft, gern aus den Hennigsdorfer Vereinen, die insbesondere die Bereiche Sport, Kultur, Jugend und Senioren repräsentieren.

Das Partnerschaftskomitee trifft sich sechs bis acht Mal im Jahr. Seine Mitglieder organisieren städtepartnerschaftliche Begegnungen, etwa bei sportlichen Turnieren, beraten über Fördermittelanträge, welche Projekte unterstützt werden und sie organisieren Fahrten in die Partnerstädte. Außerdem stellen sie das Gästeprogramm für die Delegationen aus Sroda Wielkopolsla, Kralupy, Choisy-le-Roi sowie Alsdorf anlässlich des Stadtfestes zusammen und begleiten die Gäste. Bürger, die sich angesprochen fühlen, melden sich gern per E-Mail bei Frau Benesch jbenesch@hennigsdorf.de oder rufen Sie unter 03302/87 71 66 an. Ihre Bewerbung zur Mitarbeit nimmt die Stadtverwaltung bis zum 31. Juli 2019 gern entgegen.

