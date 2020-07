Hennigsdorf

Und dann spielt er die ersten Akkorde. Jack Johnsons Gute-Laune-Song „Taylor“ schallt durch die Havelpassage. Menschen bleiben stehen, andere lauschen aus den Fenstern. Gitarrist und Sänger Dorian Amon spielt seine sanften Nummern, während der Regen gerade einsetzt. „Zum Glück haben ja alle einen Schirm“, sagt der junge Musiker aus Borkwalde. Und nicht nur Schirme hat sein Publikum aufgespannt.

Auch nahezu alle tragen Masken – passend zum Thema. Denn das Konzert findet vor dem Textilgeschäft von Nguyen Thi Thuy statt, die es seit zehn Jahren in der Havelpassage betreibt. In der Coronazeit nähte sie Masken im Akkord, rund 2500 Stück. Sie gingen an die Asklepios-Klinik, die Rettungsstelle, die Pur-Gesellschaft (unter anderem für die Notunterkunft für Obdachlose und den ehrenamtlichen Besuchsdienst für Ältere), die Arztpraxis Schiffer und einige Apotheken.

Für die Näherin ist das Konzert eine schöne Ehrung

Engagement, das ein Dankeschön verdient. Musiker Dorian Amon gab sein kleines Konzert im Rahmen des Formats „Musik für Dich“, initiiert wird es vom Landkreis Oberhavel. Dort hatte Sprecherin Ivonne Pelz die Idee, sich gemeinsam mit der MAZ und der Kreismusikschule auf die Suche zu machen. „Wir wollten einfach mal schauen, welchen Menschen in Oberhavel wir stellvertretend für andere Dankeschön sagen können“, erklärt Paul Drischmann von der Kreis-Pressestelle.

Um herauszufinden, wer sich die Dankeschön-Konzerte in der Corona-Zeit verdient hatte, gab es einen Aufruf und schon etliche Vorschläge von Bürgern aus dem Kreis. Das erste Konzert gab es bereits in der Comenius-Grundschule in Oranienburg. Für den Auftritt vor dem Geschäft von Masken-Näherin Nguyen Thi Thuy hatte der Hennigsdorfer Pur-Koordinator Steffen Leber geworben. „Frau Thuy hat von März bis April, wo Masken in großer Zahl noch nicht verfügbar waren, im Familienbetrieb Tag und Nacht genäht“, begründete Paul Drischmann, warum die Frau mit den vietnamesischen Wurzeln den „Zuschlag“ für das Konzert bekommen hatte.

Nguyen Thi Thuy stand mit Ehemann Nguyen Van Cuong neben ihrem Laden, lauschte dem Gitarristen und lächelte. „Ich freue mich über dieses Dankeschön“, sagte sie schließlich. Für die junge Frau bedeutete das Maskennähen harte Wochen. Zunächst hatte sie dafür viel Zeit, weil ihr Geschäft coronabedingt ohnehin geschlossen war. Danach aber war das Nähen nach Feierabend möglich – Tochter, Mann, Nichte und Bekannte halfen ihr bei der Arbeit, die auch am Wochenende weiterging.

Die Idee zu der Näh-Aktion hatte der Hennigsdorfer Händler Duong Hung Thang, der am Mittwoch auch beim Konzert war. Er ist in Brandenburg an der Havel aufgewachsen, wo es eine große vietnamesische Gemeinde gibt – dort sei die Idee zur Aktion entstanden, die er auch in Hennigsdorf umsetzen wollte. Etliche Bürger gaben Geld für die Aktion. Auch der Hennigsdorfer Andreas Skala, er hatte rund 600 der Masken finanziert und dafür etwa 250 Euro gespendet. Finanziert hat der Sammler von Polizeimützen – er ist Weltrekordhalter – das aus dem Verkauf seines neuen Nachschlagewerkes über Polizei-Uniformen und Abzeichen der Berliner ab 1945 bis heute – es ist eine einmalige Auflage von 100 Stück nur für seinen internen Sammlerkreis.

Die Kreisverwaltung bittet um weitere Vorschläge für Dankeschön-Konzerte. Vorschläge können per E-Mail an oranienburg@maz-online.de oder telefonisch von Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr, unter der 03301/59 45 24 eingereicht werden.

Von Marco Paetzel