Ein Hilfenetzwerk in der Corona-Krise

Hennigsdorf

Seit vergangenem Mittwoch stehen Mitarbeiter der Hennigsdorfer Stadtverwaltung bereit, um im Fall der Fälle für Menschen in Not Erledigungen zu machen. Das Hilfenetzwerk ist etwa für erkrankte Menschen da oder solche, die sich in Quarantäne befinden oder zu einer Risikogruppe gehören und keine Angehörigen oder Bekannten haben, die sie bei der Versorgung mit Gegenständen des täglichen Bedarfs unterstützen. „Das können Lebensmittel sein oder auch mal eine Kernseife. Alles, was darüber hinaus geht, können wir individuell klären“, erklärt Jennifer Burczyk, Fachdienstleiterin Familie, Jugend und Integration im Rathaus.

Es gebe allerdings bislang noch keine Anfragen von Hennigsdorfern, die die Dienste in Anspruch nehmen wollen. „Es hat sich vielleicht noch nicht so sehr herumgesprochen. Vielleicht organisieren sich viele Leute auch selbst“, so Jennifer Burczyk, die mit einem 10-köpfigen Team des Fachdienstes bereitsteht. Positiv: Es haben sich bereits viele Hennigsdorfer gemeldet, die ebenfalls Teil des Netzwerkes sein und bei den Botengängen helfen wollen. Die Hilfsangebote sind von Dienstag bis Donnerstag in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr unter den folgenden Kontaktmöglichkeiten erreichbar: 0151/ 55 14 40 45 und 0151/ 55 14 40 46.

Die Mitarbeiter können sich ausweisen

„Wer etwa am Mittwochvormittag bestellt, den wollen wir bis Donnerstagnachmittag beliefern“, so Burczyk. Dabei ist eine Rechnung, die Menschen könnten bis Ende November zahlen – weil es eben sein könne, dass manche Menschen gerade nicht zur Bank gehen können. „Es kann aber auch sofort bar gezahlt werden“, so Jennifer Burczyk. Sie weist auch darauf hin, dass sich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung immer ausweisen könnten.

Auch die Lebensmittelausgabe der Tafel muss neu organisiert werden, seit Montag ist sie wegen des Corona-Virus eingestellt. Zudem seien Lebensmittel und Personal in diesen Zeiten knapp, erklärt die Fachdienstleiterin. Deshalb haben Bürgermeister Thomas Günther und die Vorsitzenden der Fraktionen in der SVV beschlossen, dass es eine Härtefallversorgung über ein Gutscheinsystem bei ortsansässigen Lebensmittelversorgern geben solle.

Spender für Tafelgänger werden gesucht

Für Tafelgänger gibt es deshalb nun 20-Euro-Gutscheine, für Familien sind es maximal 80 Euro in der Woche. „Die Stadt hat eine Spende erhalten, mit der sie die Versorgung der rund 100 Menschen bis 20. April sicherstellen kann“, so Jennifer Burczyk. Sie ruft aber die Bürger dennoch auf, für die Bedürftigen zu spenden, damit die Lebensmittelversorgung sichergestellt sei. „Das Geld kommt in jedem Fall der Tafel und den Menschen dort zugute“, so Burczyk. Eine Kontonummer will die Stadtverwaltung in den kommenden Tagen bekanntgeben.

Auch beim Jugendclub „ Conny Island“, der wegen des Corona-Virus wie das komplette Gemeinschaftszentrum Conradsberg geschlossen ist, wird es eine Neuerung geben: Es wird eine Online-Präsenz im Internet vorbereitet, wo die Jugendlichen und die Jugendarbeiter zusammenkommen können. Geplant sei, dass es Videokonferenzen mit mehreren Personen in verschiedenen „Räumen“ geben könne, etwa in einer Art Kummerecke oder einem Raum für Aktivitäten, erklärt Jennifer Burczyk. Wie genau das ausgestaltet wird, wollte sie aber noch nicht verraten. In der kommenden Woche solle es so weit sein.

Für Jugendliche, die einen Ansprechpartner suchen, hat die Verwaltung außerdem ein Kummertelefon geschaltet unter der Nummer 03302/ 49 486 61 (e-Mail: Kummerkasten@hennigsdorf.de). Zudem bieten die Hennigsdorfer Kirchengemeinden eine geistliche Seelsorge für Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie an. Kontakt gibt es unter der E-Mail-Adresse seelsorge@hennigsdorf.de.

Von Marco Paetzel