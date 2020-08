Hennigsdorf

Das neue Klimaschutzkonzept für die Stadt wurde am Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung leidenschaftlich diskutiert. Das bereits bestehende Klimaschutzrahmenkonzept – dieses konzentriert sich vor allem auf die Stadtwerke und ist Grundlage für die „Wärmedrehscheibe“ solle nicht fortgeschrieben werden, sondern die Verwaltung soll stattdessen ein umfassendes Klimaschutzkonzept für alle städtischen Belange erstellen lassen.„Wir halten es für sinnvoll, diesen weitergehenden Schritt zu machen und einen detaillierten Maßnahmenkatalog zu machen, um eine langfristige Klimaschutzpolitik in der Stadt in Gang zu setzen“, erklärte Christine Freund ( SPD), die den Antrag gemeinsam mit der CDU-Fraktion eingebracht hatte. Dieser bekam dann am Ende auch eine Mehrheit. Die Grünen wollten per Änderungsantrag erreichen, dass noch ein Klimaschutzkonzept erarbeitet wird – samt Klimaschutzmanager. „Nur dann hätten wir eine Chance auf die Fördermittel“, erklärte Petra Röthke-Habeck (Grüne). Auch dieser Antrag bekam eine Mehrheit.

Im Verlauf der Diskussion entspann sich aber ein Streit darum, ob die Stadt nicht bereits ein Klimaschutzkonzept habe. Wäre dem so, dann würde es höchstwahrscheinlich gar keine Fördermittel geben. „Der Auftrag ist, ein wesentlich umfangreicheres Konzept zu erstellen“, versuchte Bürgermeister Thomas Günther, Licht ins Dunkel zu bringen. Man werde bei Beantragung der Fördermittel darauf hinweisen, das man ein Konzept habe, das aber nur Teilbereiche erfasse. „Ob diese Argumentation schlüssig ist, das entscheiden dann die Fördermittelgeber“, so Günther. Die Linken-Fraktion um Ursel Degner wollte eine Art Kostenstopp per Änderungsantrag einbauen. „Wir müssten unbedingt in den Beschluss einbauen, dass das Projekt nun bei 75-prozentiger Förderung angegangen wird“, so Degner. Ansonsten müsse man die Erstellung des Konzeptes erst in ein oder zwei Jahren erledigen, wenn man genau wisse, wie die Haushaltssituation der Stadt aussehe.

Ob es Fördermittel gibt, ist noch unklar

Patrick Krüger konterte, man wolle das Klimaschutzkonzept nicht daran scheitern lassen, wenn man nur 70 oder 65 Prozent Fördermittel dafür bekomme. „Dafür ist die Sache viel zu ernst.“ Gunnar Berndt ( AfD) erklärte, es komme schon auf die Höhe der Fördermittel an. „Wir müssen doch dabei auch über die Kosten sprechen.“ Bürgermeister Thomas Günther erklärte dazu, man sollte die Kosten sicherlich nicht außer Acht lassen. Es solle aber auf jeden Fall noch einmal einen Beschluss der SVV geben, wenn man wisse, was das Projekt die Stadt am Ende wirklich koste. „Wenn das Konzept dann umgesetzt wird, sollte man sich bei jeder Maßnahme die gleiche Frage stellen“, erklärte der Bürgermeister weiter.

Das neue Klimaschutzkonzept erfasst laut dem Antrag Dinge wie das Flächenmanagement, Abwasser und Abfall, Straßenbeleuchtung, Gewerbe, Dienstleistung und Handel, private Haushalte, eigene Liegenschaften, Beschaffungswesen der Verwaltung, Mobilität, Erneuerbare Energien, Wärme- und Kältenutzung, Anpassung an den Klimawandel und die IT-Infrastruktur. Unter anderem sollen in diesem Rahmen der CO2-Verbrauch ermittelt und Potenziale und Szenarien zum Einsparen aufgezeigt werden. Ziel von SPD und CDU sei zudem ein Maßnahmenkatalog und eine langfristige Planung zum Thema. Im Förderprogramm „Kommunalrichtlinie - Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld“ könnte die Erstellung des Konzeptes gefördert werden, rund 100 000 Euro müsste die Stadt nach bisherigen Kalkulationen beisteuern.

Von Marco Paetzel