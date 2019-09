Ein Masterplan für mehr Wohnungen

Hennigsdorf

Hennigsdorf ist beliebt, die meisten der rund 14 400 Wohnungen im Stadtgebiet sind belegt. Bezahlbarer Wohnraum ist mehr denn je gefragt. Aus diesem Grund hat die Hennigsdorfer Stadtverwaltung nun einen Masterplan „ Wohnungsbau“ erarbeitet, der aufzeigt, wo im Stadtgebiet noch Platz für Bauprojekte wäre. „Das ist eine der wichtigsten Beschlussvorlagen, was die Zukunft der Stadt angeht“, erklärte Bürgermeister Thomas Günther im Bauausschuss am Donnerstag. Man habe eruiert, welche potenziellen Flächen für Wohnungsbau es in der Stadt gibt (jeweils für mehr als 25 Wohnungen) und diese nach Kriterien – etwa der Frage nach der Lage, eventueller Altlasten, der Erschließung oder ob die Stadt der Eigentümer der Flächen ist – bewertet.

Es gehe dabei um die Frage, wo am schnellsten möglichst viele Wohnungen entstehen könnten. 16 potenzielle Flächen mit 288 000 Quadratmetern Gesamtfläche wurden ermittelt, rund 1780 Wohneinheiten könnten dort geschaffen werden, erklärte Daniel Stenger, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, der den Plan im Ausschuss vorstellte. Demnach eignet sich die Fläche zwischen der Fontanestraße und den drei HWB-Hochhäusern am besten für mehrgeschossigen Wohnungsbau. 8500 Quadratmeter stünden auf der städtischen Fläche bereit, rund 260 Wohnungen könnten entstehen.

Der Parkplatz in Nord wäre eine Option

Auf Platz zwei der Liste folgt der große Parkplatz südliche der Seniorenwohnanlage in der Reinickendorfer Straße: Auf rund 6000 Quadratmetern könnten demnach auf der städtischen Fläche rund 100 Wohnungen entstehen. Auf Platz 3 folgt eine rund 8000 Quadratmeter große Fläche in der August-Burg-Straße. Hier stehen derzeit rund 60 Garagen, die weichen müssten. Bis zu 30 Wohneinheiten könnten hier gebaut werden – je nachdem, ob neben städtischen Flächen auf private Flächen auf dem Areal bebaut werden würden.

Auf den weiteren Plätzen des Rankings folgen Fontanestraße/ Ecke Marwitzer Straße (1400 Quadratmeter, 26 Wohnungen), Am Bahndamm (2300 Quadratmeter, 25 Wohnungen), Rathenaustraße/ Ecke Parkstraße (11 000 Quadratmeter, 110 Wohnungen), Fabrikstraße/Ecke Albert-Schweitzer-Straße (3000 Quadratmeter, 55 Wohnungen und Gewerbe), der Garagenkomplex in der Hradecker Straße (6000 Quadratmeter, 150 Wohnungen).

Wohnungsbau in Neubrück scheint unwahrscheinlich

Auch eine mögliche Nachverdichtung der Wohnbebauung im Cohnschen Viertel wäre möglich (10 000 Quadratmeter, 100 Wohnungen). Potenziale liegen außerdem in den Garagenkomplexen Parkstraße (18 000 Quadratmeter, 180 Wohnungen) sowie Herzstraße/ Ecke Amperestraße (3500 Quadratmeter, 40 Wohnungen).

Auf Platz 12 des Rankings folgen Feldstraße/Ecke Krumme Straße (9000 Quadratmeter, 80 Wohnungen) und schließlich das Gebiet Neubrück (130 000 Quadratmeter, 470 Wohnungen). Doch dass diese Fläche bebaut wird, scheint unwahrscheinlich. Hier stehen Asylunterkünfte, Garagen und Gewerbe, zudem sind Teile des Gebiets Eigentum des Landkreises und von Privatleuten. Drei Flächen – Am Hasensprung/Bötzower Weg, Amselweg/Trappenallee und Kiefernstraße/Feldstraße – eignen sich laut Masterplan eher für Eigenheimbau.

Ausschussmitglieder empfehlen den Plan

Doch selbst wenn all diese Flächen bebaut würden, wäre Hennigsdorfs Wohnungsproblem weiterhin nicht gelöst. Die Stadt werde wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren aus Hennigsdorf selbst und aus Berlin weiter Zuzug haben. „Deshalb sollten wir überlegen, wieviel Wohnungsbau verträglich ist für die zukünftige Entwicklung der Stadt“, erklärte Bürgermeister Thomas Günther. Den Masterplan „ Wohnungsbau“ empfahlen die Mitglieder des Ausschusses einstimmig, nun müssen die Stadtverordneten entscheiden. Das Papier soll dann Grundlage für künftige Entscheidungen des Parlaments zum Wohnungsbau werden.

Von Marco Paetzel