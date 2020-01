Ein Stadtteil steht unter Schock

Hennigsdorf

Der Schock sitzt tief in Hennigsdorf-Nord. Spricht man Leute auf der Straße an, sind viele betroffen vom Brand in der Nacht von Freitag zu Sonnabend in der Alsdorfer Straße. Gegen 1.23 Uhr waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Beamte angerückt, da brannte die Wohnung im fünften Stock des Plattenbaus schon lichterloh. Für die 54-jährige Mieterin kam jede Hilfe zu spät. „Ich habe sie regelmäßig hier getroffen, die Frau war lieb und nett“, sagt Franziska (31), die am Montagmorgen mit ihrem Hund an dem Haus vorbeiläuft. Die Dame habe einen Chihuahua gehabt, den sie vor dem Einschläfern gerettet hatte. Auch das Tier starb in den Flammen, genau wie die zwei Katzen der Mieterin. „Dieser Brand hat uns hier natürlich alle schockiert. Sowas Schlimmes ist hier noch nie passiert“, sagt die junge Mutter.

Einen Todesfall nach einem Brand gab es bei der WGH noch nie

Auch Hartmut Schenk, Chef der Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft (WGH), ist betroffen. Es habe schon etliche Brände in den insgesamt rund 4800 Wohnungen der WGH gegeben. „Bei allem Schlimmen war es aber nie so furchtbar, dass jemand gestorben wäre. Das ist zum ersten Mal passiert“, sagt Schenk. Er selbst habe nachts um zwei Uhr einen Anruf vom Bereitschaftsdienst der WGH bekommen und sei sofort losgefahren, als er von dem Brand erfahren habe. Die mehr als 30 Nachbarn der ausgebrannten Wohnung, die wegen des Feuers evakuiert werden mussten, seien per Linienbus in den neuen Gemeinschaftsraum in den Fontanehöfen gefahren und von WGH-Mitarbeitern dort verpflegt worden. Die Bewohner des Nebenaufgangs konnten bereits am Sonnabendmorgen gegen 6 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, der komplette Aufgang mit der Brandwohnung sei da noch als Tatort gesperrt gewesen – Ermittler waren dort unterwegs.

„Heute sind neben der ausgebrannten Wohnung noch drei weitere nicht bewohnbar“, sagt der WGH-Chef. Die Bewohner seien in Gästewohnungen der WGH oder bei Freunden und Verwandten untergebracht. Ein Mieter solle in eine andere Wohnung ziehen und könne dann entscheiden, ob er nach der Sanierung zurückkehren wolle.

Die Wohnung war vermüllt

Sechs Wohnungen des Aufgangs sind indes wieder bewohnbar, allerdings sind Heizlüfter und Entfeuchter aufgestellt, da das Löschwasser die Heizungsrohre heruntergelaufen und so überall hingelangt sei. „Ein Kollege guckt da dreimal am Tag hin und leert die Entfeuchter, die das Wasser aus der Luft ziehen“, so Schenk. Die Versicherungen sei informiert, sie würden Statiker und Gutachter schicken. „Dann können wir so schnell wie möglich damit anfangen, alles wieder bewohnbar zu machen“.

In der Brandwohnung sei viel zu tun, immerhin seien die Zimmer vermüllt gewesen. „Wir hatten vor einem Dreivierteljahr Begehungen und hatten die Mieterin aufgefordert, ihre Wohnung in Ordnung zu bringen“, so Schenk. Das habe einigermaßen funktioniert. Allerdings habe sich in den vergangenen Monate wieder viel angesammelt. Schenk sei mit der Feuerwehr in der Wohnung gewesen. „Durch die Hitze ist der Putz von den Wänden abgefallen, es ist der blanke Horror.“ Nach der Beräumung muss vom Fußboden bis zur Elektrik alles neu gemacht werden. Schenk schätzt, dass alle betroffenen Wohnungen ungefähr in sechs bis acht Wochen fertig saniert sein könnten.

Rauchmelder in allen Wohnungen

An einem fehlenden Rauchmelder kann das Feuer kaum gelegen haben: Die gebe es in den WGH-Wohnungen schon lange. Vor acht Jahren sei in jeder Wohnung ein Gerät im Flur installiert worden. „Wir haben bereits ein Viertel der Wohnungen in jedem Wohnraum mit Rauchmeldern bestückt, so wie es laut Gesetz nötig ist“, sagt Schenk. Anfang 2019 begannen die Arbeiten, mittlerweile seien 1400 Wohnungen mit elektronischen Funkfernmeldern ausgestattet. „Die werden montiert, bekommen Langzeitbatterien, wir brauchen dann nicht mehr in die Wohnung.“ Bei Alarm piepen die Melder laut, das habe schon mehrere Brände verhindert. „Auch jetzt am Sonntag ist wieder ein Herd angelassen worden, das Piepen haben andere gehört und die Feuerwehr gerufen“, so Schenk. Oft hätten Nachbarn die Melder gehört und so Schlimmeres verhindert.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. „Es kann von unsachgemäßen Umgang mit Feuer bis zum technischen Defekt alles sei“, erklärte Polizeisprecherin Ariane Feierbach.

Von Marco Paetzel