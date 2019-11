Hennigsdorf

Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen: Am Freitag, 29. November, findet der Kulturmarkt in der Hennigsdorfer Adolph-Diesterweg-Oberschule statt. Eröffnet wird die Veranstaltung um 17 Uhr, gegen 20 Uhr soll Schluss sein. Es ist bereits das fünfte Mal, dass die Schule das mittlerweile traditionelle Hennigsdorfer Fest ausrichtet. Angefangen hatte es vor mehr als 20 Jahren im Asylbewerberheim Stolpe-Süd, lange Jahre fand es anschließend als „Fest wie Weihnachten“ dann im obersten Stock des Ziel-Centers statt.

Das Ansinnen ist in all den Jahren dasselbe geblieben: Hennigsdorfer sollen Asylbewerbern in ungezwungener Atomsphäre begegnen, alle sollen gemeinsam feiern. Immerhin leben rund 1880 Menschen aus 90 Nationen derzeit in Hennigsdorf. Es wird wieder zahlreiche Leckereien, süß wie deftig, aus Ländern wie Ungarn, Russland, Polen, Bulgarien oder dem Iran– zudem wird halal gegrillt. Es gibt auch viele Weihnachtsbäckereien und Kinderpunsch.

Ein Casting für die Bühnenshow

„Die Schüler sind stärker involviert als in den Vorjahren. Das zeigt sich bei den Mitmachangeboten und dem Bühnenprogramm“, erklärt Schulleiter Frank Hering. Unter anderem spielen die aktuelle und die ehemalige Schulband, die beiden Ex-Schülerinnen Bahar und Porsor aus Syrien tanzen, es gibt Auftritte der neuen Theater-AG und von Poetry-Slammern. Was sonst noch auf der Bühne geboten wird, entscheiden die Schüler aktuell in einem Casting der Klasse 10/1. „Da ist spannend, was den Sprung auf die Bühne schafft. Das werden maximal fünf Beiträge sein“, erklärt Frank Hering.

Die Firma Bürokom sponsert, wie in den Jahren zuvor, wieder komplett die Plakate und Flyer, unterstützt wird das Fest auch von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Auch die Tombola, deren Einnahmen dem Förderverein der Schule zugute kommen, stammen aus Spenden. Unter anderem sind Freikarten für das Tropical Islands, den Quatsch-Comedy-Club oder Texas-Bowling aus Velten, genau wie solche für „Subway“ oder Bücher aus der Hennigsdorfer Bücherstube.

Als Organisatoren sind neben der Diesterwegschule und dem Ausländerbeirat auch das Bündnis HALT und die Pur dabei.

Von Marco Paetzel