Hennigsdorf

Mittwochabend zwischen 17 und 18 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Balkontür auf und gelangten so in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Voltastraße in Hennigsdorf.

Die Wohnung wurde durch die Täter durchsucht. Es wurden ein Laptop, ein Handy und eine Uhr entwendet. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren und ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls wurde eingeleitet. Der entstandene Schaden wird mit circa 3 700 Euro angegeben.

Von MAZonline