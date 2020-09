Hennigsdorf

In der Nacht zu Freitag kam es zu drei Einbrüchen in Geschäftsräume in Hennigsdorf: In der Veltener Straße drangen Täter in Büroräume ein, Bargeld und ein Laptop wurden gestohlen. In der Havelpassage konnten die Täter in eine Apotheke eindringen und entwendeten Bargeld. Weiterhin versuchten Unbekannte in eine Apotheke in der Berliner Straße einzudringen. Dies gelang nicht. Die Kripo ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahles und des versuchten besonders schweren Diebstahles. Der Schaden beträgt rund 7000 Euro.

Von MAZonline