Hennigsdorf

Ein Einbrecher verschaffte sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Reinickendorfer Straße in Hennigsdorf und begab sich in den dortigen Keller. An zwei Kellerverschlägen wurden die Schlösser beschädigt, aus einem weiteren Verschlag wurde Modeschmuck in Wert von etwa 100 Euro entwendet. Durch eine Bewohnerin wurde eine verdächtige Person beim Verlassen des Hauses beobachtet. Die Einbrüche wurden am 29. Dezember bemerkt.

Von MAZonline