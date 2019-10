Hennigsdorf

In der Zeit von Freitag, 17 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Aufschlitzen einer Plane in ein Zelt auf dem Gelände der Marina ein. In weiterer Folge wurden aus diesem ein Kajak und Bootszubehör entwendet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 10 000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 entgegen.

Von MAZonline