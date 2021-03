Hennigsdorf: Einbrüche in mehrere Keller und Garagen

Hennisgdorf

Zu insgesamt fünf vollendeten und einem versuchten Einbruch in Keller- und Garagenkomplexen ist es in der Zeit von Freitag, 19. März, bis Sonntag, 21. März, im Stadtbereich Hennigsdorf gekommen. Die Taten ereigneten sich in der Rigaer Straße, Gartenstraße und in der Tucholskystraße. Aus einem Keller wurden Playstationspiele entwendet. Aus dem Garagenkomplex in der Tucholskystraße wurde ein Kasten Bier entwendet.

In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag wurde die Polizei durch einen Bürgerhinweis darauf aufmerksam, dass zwei bislang unbekannte Täter versuchten, Leichtmetallfelgen aus dem gleichen Garagenkomplex zu entwenden. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten diese und ließen Tatwerkzeug zurück. Die Felgen waren bereits außerhalb der Garage deponiert.

Zwei weitere Garagen wurden in dieser Nacht gewaltsam geöffnet. Bei einer Person, welche im Nahbereich festgestellt wurde, wird der Tatzusammenhang geprüft. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf 2300 Euro. Die Kriminaltechnik kam zum Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline