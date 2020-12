Hennigsdorf

Ein Kran dreht sich über der Baustelle an der Berliner Straße, das Haus wächst allmählich in die Höhe. Das Berliner Unternehmen Christburk Anlagen GmbH lässt hier 74 Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit im Areal zwischen Seiler-, Berliner und Albert-Schweitzer-Straße bauen, während nebenan die Häuser im Schweitzerviertel wachsen. In zwei Jahren könnten die ersten Mieter ihre Wohnungen beziehen. Carl-Heinrich Gans vom Geschichtsverein freut das. Er kennt die lange Geschichte des Areals, das im Hennigsdorfer Volksmund nur „ Bodenplatte“ genannt wird. „Mit der jetzt endlich begonnen Neubebauung wird es nun nach mehr als 30 Jahren wieder etwas Belebendes für das Hennigsdorfer ,Nebenzentrum’ an der Berliner Straße geben“, erklärt er.

Und wie kam das Grundstück zu seinem ungewöhnlichen Namen? Ab den 1980er-Jahren sollten auch im Bereich des alten Ortskerns weitere freie oder nicht intensiv genutzte Flächen als Wohnbauflächen umstrukturiert werden. „Auf dem Gebiet der Stadt Hennigsdorf hatte sich mit dem zunehmenden Arbeitskräftebedarf der Großindustrie immer weiterer Wohnbedarf ergeben. Auch mit der sich gut entwickelnden Bildungs-, Sozial- und Kulturstruktur – Schulen, Kitas, Kulturhäuser, Krankenhaus und trotz immer noch ausstehendem Aufbau eines Stadtzentrums – hatte sich der Wohnwert Hennigsdorfs erhöht“, erklärt Gans. Auch die vielen aus dem Umland kommenden Einpendler hatten großen Bedarf an ihren Arbeitsort zu ziehen. Das weitere Abholzen von Waldflächen für den Wohnungsbedarf, wie etwa für einen zweiten erweiterten Wohnungsbau in Hennigsdorf-Nord Mitte 1970er-Jahre, sollte wohl erst einmal zugunsten der baulichen Verdichtung im Ortsinneren aufhören.

Die Platten kamen aus Velten

Der Aufbau der Schweitzer-Viertels und des Seniorenwohnblocks Berliner Straße 24 waren schnell begonnen worden. Für die fertig geplante Bebauung zwischen der Schweitzer- und Seilerstraße war der Aufbau mit der Bodenplatte des Kellergeschosses begonnen worden. Das Erdgeschoss sollte in Hochparterre liegen. „Die Betonplatten für den Plattenbau waren bereits in Fertigung im Veltener Betonwerk. Diese Arbeiten liefen vor 30 Jahren über die Wendezeit“, erinnert sich Carl-Heinrich Gans.

Mit der Wiedervereinigung konnten Alteigentümer von Grundstücken ihre Restitutionsansprüche geltend machen, was auch Teilflächen dieser Baustelle betraf. Lediglich bereits bebaute Grundstücke brauchten nicht rückübertragen werden. Mit der „Betonplatte“ war aber noch keine Bebauung abgeschlossen – und es drohte sogar eine mögliche spätere Festlegung kommen zu können, mit der eine Rückübertragung zu erfolgen hat ohne jegliche Kostenerstattung an den, der baulich investiert hatte. „Dieses Risiko wollte die Stadt bei diesem Bauvolumen nicht auf sich nehmen.“

Eine Bebauung klappte nie

Das kommunale Wohnungsunternehmen, die heutige HWB, habe entsprechend den Abstimmungen mit der Stadt das Projekt nicht ausgeführt, sondern es in die Fontanestraße/ Ecke Schönwalder Straße verlagert. Heute ist dort die MBS und die Physio-Therapie). „Dieser wohl letzte Plattenbau von Hennigsdorf war erforderlich, um die vertragsgemäß vom Veltener Betonwerk in Fertigung befindlichen Platten nicht ohne wirtschaftliche Nutzung bezahlen zu müssen“, so Gans.

Die „Betonplatte“ in der Berliner Straße blieb erst einmal offen liegen in der Hoffnung, sie doch noch für eine Bebauung an dieser Stelle nutzen zu können. „Über Jahre klappte es nicht, da ja auch der Mietwohnungsbedarf in Hennigsdorf erst einmal sehr entspannt war. Die Eigentumsfrage war dann allerdings geregelt worden.“ Die weit unter Geländeniveau liegende Bodenplatte, umgeben von vielen Neubau- und Sanierungsobjekten, wurde erst um 2005 aus dem Blick genommen, das Gelände aufgefüllt und als Rasenfläche gestaltet. Und nun „wachsen“ hier Häuser.

