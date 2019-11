Eine Gedenkstele für Sternenkinder steht nun auf dem Hennigsdofer Waldfriedhof. Trauernde Eltern können zum Gedenken an ihre Kinder eine Murmel in die Schnecken-Skulptur werfen.

Silke Teuber und Bürgermeister Thomas Günther an der neuen Stele, in die die Eltern Murmeln in Gedenken an ihre Kinder stecken können. Quelle: Marco Paetzel