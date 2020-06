Hennigsdorf

Wenn alles gutgeht, dann findet in der Hennigsdorfer Fontane-Grundschule am 8. August ab 9 Uhr eine ganz normale Einschulungsfeier wie in den vergangenen Jahren statt, erklärt der stellvertretende Schulleiter Michael Schumacher. „Auf dem Schulhof haben wir genug Platz, da kann man Abstand halten“, so Schumacher.

Neben dem Programm soll es dann auch die obligatorische Besichtigung der neuen Klassenräume mit der Lehrkraft geben. Sollte sich die Corona-Lage verändern, so würden die drei Klassen eben separat feiern, und zwar klassenweise in der Turnhalle. „Dann dürfen auch nur die Eltern mitkommen“, so Schumacher. Diese Veranstaltungen wären dann um 8, 9 und 10 Uhr angesetzt.

Von Marco Paetzel