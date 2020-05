Einschulungsfeiern 2020: So läuft es in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Am 8. August heißt es für viele Mädchen und Jungen aus Oberhavel: Einschulung. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Corona sorgt für andere Bedingungen. Überfüllte Sporthallen und voll besetzte Aula – dass wird es in diesem Jahr nicht geben. Doch wie sind die Ideen der Direktoren? Kann die Einschulungsfeier stattfinden? Und wenn ja, wie sind die Pläne? Die MAZ hat in zwei Hennigsdorfer Grundschulen nachgefragt.

„Da wir schon seit vielen Jahren unsere Einschulungsfeiern bei entsprechenden Wetterbedingungen auf dem Schulhof machen, wird es in diesem Jahr auch so gehalten, wenn das Wetter gut ist“, erklärt Schulleiterin Marion Reuß von der Hennigsdorfer Fontane-Grundschule. Es dürften dann aber nur die Eltern mitkommen, sollten sich die Bestimmungen bis dahin nicht ändern. Zudem würden die Feiern gestaffelt pro Klasse stattfinden, damit es nicht zu größeren Ansammlungen kommt. „Und da wir leider das Programm mit Schülern nicht machen können, sollen die Musiklehrer ein Programm gestalten.“ Marion Reuß selbst wird ihren Brief, mit dem sie die neuen Schüler begrüßt, aber natürlich auch in diesem Jahr vorlesen.

Anzeige

Auch in der Biber-Grundschule Nieder Neuendorf wird wohl gefeiert. „Es wird Einschulungsveranstaltungen geben. Wie und in welcher Form, können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen, da noch viele Faktoren ungeklärt sind“, so Schulleiterin Uta Pönisch. Sobald mehr Klarheit bestehe, können sie konkretere Aussagen treffen. „Wir hoffen, dass das noch vor Ende des Schuljahres sein wird“, so die Schulleiterin.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Marco Paetzel