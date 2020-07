Hennigsdorf

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter: Am Sonnabend, 5. Oktober 2019 gegen 16.52 Uhr befand sich die Geschädigte als Zugbegleiterin im Regionalzug RE3632 auf der Fahrt von Berlin-Gesundbrunnen nach Wittstock. Der Unbekannte stieg in Hennigsdorf mit einer Frau in den Zug und kaufte bei der Zugbegleiterin einen Fahrschein, den er mit einem 20-Euro-Schein bezahlte. Er erhielt eine Fahrkarte und anstelle von Wechselgeld einen Überzahlungsgutschein im Wert von 16,60 Euro.

Er verlangte Wechselgeld und forderte die 20 Euro zurück. Es kam zu Tätlichkeiten gegenüber der Geschädigten, in deren Verlauf er ihr die Brille vom Gesicht riss. Zudem bedrohte er sie mit Pfefferspray. Weitere Angriffe konnten durch einen Fahrgast, der der Zugbegleiterin zu Hilfe kam, unterbunden werden. In Velten stieg der Täter mit seiner weiblichen Begleiterin aus dem Zug.

Anzeige

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Rufnummer 03301/85 10 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline