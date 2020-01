Es läuft alles nach Plan im Schweitzer-Viertel

Hennigsdorf

Die Kräne drehen sich über den Baustellen rund um das Albert-Schweitzer-Viertel. „Wir sind gut im Zeitplan. Glück hatten wir vor allem mit dem milden Winter, das ist beim Rohbau wichtig“, sagt Paul Mahler-Altenstein, der Projektentwickler bei der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (HWB). Er verantwortet das bislang größte Bauprojekt der Gesellschaft. Im Karree Albert-Schweitzer-Straße, Berliner Straße, August-Conrad-Straße und Fabrikstraße entstehen drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 114 Wohnungen – 86 davon Sozialwohnungen. In der Fabrikstraße will die HWB 42 Wohnungen, der August-Conrad-Straße 22 Wohnungen und der Berliner Straße 50 Wohnungen bauen. Das Land unterstützt das 24,6-Millionen-Projekt mit einem Förderdarlehen von 14,7 Millionen Euro.

Der Rohbau von Haus A steht beim Wohnblock in der Fabrikstraße bereits, hier sind die Arbeiten am weitesten vorangeschritten. „Wir arbeiten daran, das Haus nun wind- und regendicht zu bekommen.“ Dann könne der Innenausbau beginnen. Wenn alles gut gehe, visiere die HWB den Januar 2021 als Vermietungsbeginn an. „Wir hoffen, dass kein strenger Frost mehr kommt, dann könnte es noch mal schwierig werden“, sagt Paul Mahler-Altenstein. Bei Haus B in der August-Conrad-Straße hinke man indes etwas dem Zeitplan hinterher. „Wenn das Wetter mitspielt, werden wir aber auch dieses Haus Ende des Jahres fertigstellen“, erklärt der Projektentwickler.

150 Tonnen Boden mussten ausgetauscht werden

Eine Verzögerung gibt es auch bei Haus C an der Berliner Straße, bei dem die Grundsteinlegung im August 2019 stattgefunden hatte. Hier wurden bis in drei Metern Tiefe noch Verunreinigungen der ehemaligen Minol-Tankstelle gefunden, die einst auf dem Grundstück gestanden hatte. Bagger und Radlader mussten anrücken, rund 150 Tonnen Boden ausgetauscht werden. Acht Container mit kontaminierter Erde wurden schließlich weggekarrt. Drei Monate nahm die Aktion etwa in Anspruch. „Ich denke aber, dass wir den Rohbau bis Mai abschließen können. Unser Zeitplan ist nicht gefährdet“, erklärt der Projektentwickler. Ein heißer Sommer würde die Arbeiten wohl auch nicht verzögern. „Ich habe die Arbeiter im Sommer beobachtet, die haben trotz großer Hitze durchgezogen“, erklärt Paul Mahler-Altenstein. Er rechnet damit, dass das Haus im Frühjahr 2021 fertig wird.

Bereits in diesem Sommer könnte das Parkdeck, der sogenannte Mobilitätswürfel, des Quartiers fertig werden, es soll 97 Pkw-Stellplätze samt Elektroladestationen bieten. Wenn der Innenhof des Quartiers saniert wird, sollen die Stellplätze fertig sein – quasi als Ersatz. „Denn dann fallen ja die Parkplätze auf dem Innenhof weg“, erklärt Paul Mahler-Altenstein. Im rund 2700 Quadratmeter großen Innenhof solle eine autofreie Grün- und Freizeitfläche mit Bänken und Tischen entstehen, Hochbeete inklusive. Die Sperrmüllhaufen sollen der Vergangenheit angehören. „Bei einer solch tollen Außenanlage wird die Hemmschwelle größer werden. Wir hoffen, dass wir da Sauberkeit reinkriegen,“ so der Planer.

Von Marco Paetzel