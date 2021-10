Hennigsdorf

Das Radio-Mikrofon steht noch auf seinem Tisch – es ist ein Andenken an vergangene Zeiten. An die Zeit, als Alexander Dieck noch Radiomoderator bei Antenne Brandenburg war. 23 Jahre war er dort. Jetzt hat er einen Cut gemacht. Seit 1. September ist er der neue Sprecher der Stadt Hennigsdorf und löst Iona Möser ab, die in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist (MAZ berichtete).

„Nach 23 Jahren hatte ich Lust auf etwa Neues“, sagt der 49-Jährige, den viele Leute vielleicht auch von den einfallsreichen Wetter-Berichten vom RBB-Fernsehen kennen. „Zum Abschied haben mir meine Kollegen das Mikro geschenkt. Auch eine große Abschiedsparty im Biergarten am Griebnitzsee gab es.“ Am 20. August hatte er seine letzte Radiosendung. „Als meine Kollegen im Hintergrund applaudierten, als ich mich von den Hörern verabschiedet hatte, hatte ich schon feuchte Augen“, sagt Alexander Dieck. „Aber in Hennigsdorf schließt sich für mich ein Kreis. Ich bin in Hennigsdorf geboren, habe hier in der Schwimmhalle schwimmen gelernt und bin in Oranienburg aufgewachsen.“

Hell und freundlich ist das Büro von Andrea Linne und Alexander Dieck. Quelle: Jeannette Hix

Am Runge-Gymnasium hat er die Schulbank gedrückt, später in Leipzig Wirtschaft mit dem Nebenfach Journalistik studiert. Auch bei der MAZ hat er als Volontär eine Stippvisite gemacht, bis es ihn zum Radio zog. Erst zum MDR in Leipzig und schließlich zum Rundfunk Berlin Brandenburg. Aber auch da war er der Stadt Hennigjsdorf immer ganz nah. Denn Alexander Dick ist auch passionierter Radfan. Jahraus Jahrein ist er von seinem Wohnort Birkenwerder zum RBB nach Potsdam gedüst – über Hohen Neuendorf, Stolpe und Hennigsdorf.

Erst am Sonnabend, den 18. September, hat er eine Mega-Rundtour samt 300 Kilometer im Rahmen der Mecklenburger Seenrunde an einem Tag gemacht. Am Montag saß er schon wieder an seinem neuen Schreibtisch im Rathaus Hennigsdorf. „Meine neuen Kollegen hatten mir den Abschied vom Radio leicht gemacht. Ich wurde in Hennigsdorf herzlich empfangen. Gleich am ersten Tag fragte man mich, ob ich Lust habe, mit zum Essen zukommen. Das hat mich echt gefreut.“

Im Rathaus Hennigsdorf gibt es zwei neue Pressesprecher. Quelle: Jeannette Hix

Seit dem 16. September sitzt Alexander Dieck auch nicht mehr alleine im Zimmer im zweiten Stock im Rathaus Hennigsdorf. Er hat mit der Journalistin Andrea Linne Verstärkung bekommen. „Alex hatte mir am ersten Arbeitstag einen kleinen Erika-Topf auf den Schreibtisch gestellt. Das hat mich riesig gefreut“, sagt Andrea Linne, die einst in Leipzig an der Uni Journalistik studiert hatte. Sogar eine eigene Zeitung hatte sie nach der Wende mit Kollegen gegründet, bis sie dann aber doch am 1. Juni 1991 die Chance einer Festanstellung beim Oranienburger Generalanzeiger ergriff.

Bis zum 15. September 2021 hatte sie der Zeitung die Treue gehalten. Ob als „rasende Reporterin“, wo sie so manche Stadtverordnetenversammlung auch in Hennigsdorf besucht hatte. Sie war auch Chefin vom Dienst und bis zum Schluss als Regionalleiterin für den Landkreis Barnim zuständig. „Ich hatte einfach Bock, noch einmal durchzustarten“, sagt die 58-Jährige, die leidenschaftlich gerne Bücher liest.

Das war auch mit ein Grund, warum sie nach ihrem Journalistikstudium auch noch eine Ausbildung zur Buchhändlerin nachschob. „Jetzt lese ich mich aber erstmal in die Rathaus-Abläufe ein“, sagt Andrea Linne mit einem Lächeln. „Welche Kollegin, welcher Kollege ist für welchen Bereich zuständig, wer ist der richtige Ansprechpartner für Anfragen der Presse. Und welche Datenschutzbedingungen müssen wo eingehalten werden.“

Ihre langjährige Arbeit auch als Lokal-Redakteurin kommt ihr da zugute. „Dank unserer langjährigen journalistischen Arbeit, wissen wir genau, welche Zuarbeiten Journalisten glücklich machen. Das ist eine Win-Win-Situation.“

Wenn sich Andrea Linne und Alexander Dieck in ihrem Job richtig eingefuchst haben, steht schon eine neue Herausforderung an. Sie werden geschult, den Internet-Auftritt der Stadt Hennigsdorf künftig zu meistern. „Diesbezüglich haben wir schon viele Ideen“, sagt Alexander Dieck.

Von Jeannette Hix