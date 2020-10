Hennigsdorf

Einen Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen aus dem Landkreis Oberhavel gab es am Montag gegen 12.10 Uhr in der Fontanestraße/ Ecke Marwitzer Straße. Ein System im Mercedes, der am Unfall beteiligt war, setzte den Notruf ab, wie Polizei-Sprecherin Ariane Feierbach erklärte. Bei dem Unfall wurde eine 31-jährige Fahrerin verletzt, sie musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizeisprecherin weiter erklärte. Eine 68-jährige Beifahrerin des anderen am Unfall beteiligten Autos wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden, der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro.

Von Marco Paetzel