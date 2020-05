Marc Oliver Christoph vom Fitnessclub Ars Vivendi in Hennigsdorf hat so gehofft, wieder öffnen zu dürfen. Doch jetzt ist die Hoffnung im Keim erstickt. „Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat jetzt bekannt gegeben, dass Fitnessanlagen nicht vor Juni öffnen dürfen in Bayern. Ich befürchte, dass Brandenburg mitzieht“, sagt Marc Oliver Christoph.