Hennigsdorf

Die Arbeiten in der Hennigsdorfer Fontanesiedlung gehen voran. „Wir liegen im Zeitplan, so dass wir derzeit davon ausgehen, dass die Arbeiten wie vorgesehen Ende November zum Abschluss kommen“, erklärt Ilona Möser, Sprecherin der Hennigsdorfer Stadtverwaltung. Vergangene Woche wurden die Buswartehäuschen geliefert und anschließend aufgebaut; in der kommenden Woche sollen dann Pflasterarbeiten durchgeführt werden, erklärt Ilona Möser weiter.

Ziel der Arbeiten ist es, die Strecke im Abschnitt zwischen Marwitzer Straße und Reinickendorfer Straße einschließlich der Straßenbeleuchtung grundhaft zu sanieren. Auch die Straßenbeleuchtung im Bereich der Fontanesiedlung 2 bis 22 solle in diese Zuge erneuert werden. Geplant ist zudem eine sechs Meter breite Fahrbahn, die bei einseitigem Parken auf der Straße eine Restbreite von mindestens drei Metern gewährleistet.

Anlieger müssen nur geringe Kosten tragen

Westlich, so plant es die Verwaltung, schließt sich dann ein etwa zwei Meter breiter Grünstreifen an, integrierte Stellplätze inklusive. Der Gehweg indes solle mindestens 1,80 Meter breit sein.

Die Bushaltestellen entlang der Strecke werden auf Höhe der Zuwegung zum Spielplatz Nord sowie der Fontanesiedlung / Ecke Reinickendorfer Straße gebaut. Darüber hinaus solle es 24 neue Stellplätze im Abschnitt der Fontanesiedlung 13 bis 19 geben. Sie sollen die dann wegfallenden Parkplätze am Fahrbahnrand ersetzen.

Die Anlieger der Fontanesiedlung müssen nun nur die Kosten für ihre privaten Zufahrten und Zuwegungen tragen, der Rest des Geldes – rund 1,65 Millionen Euro – soll nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vom Land kommen. Ursprünglich sollte die marode Straße schon im Jahr 2014 saniert werden, dies war damals noch an den Protesten der Anlieger wegen hoher Kosten gescheitert.

Von Marco Paetzel