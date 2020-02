Fraktionen für Arbeitsgruppe zum Fernwärme-Preis

Hennigsdorf

Die Hennigsdorfer Stadtverordneten haben bei ihrer Sitzung am Dienstagabend leidenschaftlich über das Ansinnen der Linken diskutiert, die Erhöhung der Fernwärmepreise ab diesem Jahr zu drosseln. Bürgermeister Thomas Günther sollte laut dem entsprechenden Antrag der Linken-Fraktion als Gesellschafter der Stadtwerke GmbH aufgefordert werden, die Erhöhungen der Fernwärmeendpreise auf maximal drei Prozent pro Jahr für einen Zeitraum von vier Jahren festzuschreiben. Den Linken war die Preissteigerung zu heftig, die seit Januar 2020 gilt: In der Summe erhöhen sich – vor allem, um die Klimaschutzziele und eine CO2-neutrale Fernwärmeversorgung zu erreichen – die Fernwärmekosten für die Bürger durchschnittlich um etwa 13 Prozent. „Die Hennigsdorfer werden aufwachen, wenn sie ihre Rechnungen mit den erhöhten Gebühren bekommen werden“, erklärte Ursel Degner. Viele Hennigsdorfer seien jetzt schon böse darüber. „Es ist uns klar, dass Investitionen in Vermeidung von Kohlendioxid Geld kosten. Aber alles auf den Bürger abwälzen, der Meinung sind wir ganz und gar nicht.“ Es sei ja nicht nur die Fernwärme, sondern unter anderem auch die Stromgebühren, die erhöht würden – immer mit dem Verweis auf den Umweltschutz und die Energiewende.

Dietmar Buchberger ( AfD) erklärte, dass die Grünen für diese Kostenerhöhung verantwortlich seien. Er kritisierte die Linken dafür, den Preis der Fernwärme unabhängig von den Herstellungskosten festlegen zu wollen. „Der Beschluss zeigt nicht auf, wie man das finanzielle Loch bei den Stadtwerken stopfen könne, das dadurch entstehen würde“, erklärte indes Patrick Krüger ( SPD). Man könne die Preise nicht künstlich niedrig halten, sie seien Ergebnis einer Kalkulation, die sich am Markt orientiere. Der Wärmepreis werde zudem in den kommenden Jahren überall steigen. „Am Ende kostet Klimaschutz eben“, so Krüger. Auch Petra Röthke-Habeck (Grüne) erklärte, Klimaschutz sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es sei auch gar nicht möglich, in die Kalkulation der Hennigsdorfer Stadtwerke einzugreifen.

Das Thema Preiserhöhung soll in der neuen AG besprochen werden

Die Redner verwiesen mehrheitlich auf den Beschluss der SVV vom Dezember, der die Preiserhöhung für die Bürger erträglicher gestalten sollte. Die Stadtverordneten hatten damals auf Antrag der CDU-Fraktion entschieden, den Bürgern bei der Preiserhöhung finanziell unter die Arme zu greifen. Demnach solle den Stadtwerken eine Million Euro als Zuschuss im Haushaltsplan 2020 zur Verfügung gestellt werden – die Verwaltung muss allerdings prüfen, ob das rechtlich überhaupt machbar ist.

Mehr Erfolg hatte am Dienstagabend ein Antrag der FDP: Die Liberalen hatten den Antrag eingebracht, eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, die sich mit der Problematik der Fernwärmepreise fraktionsübergreifend beschäftigen soll. Die Politik könne aber nicht über die Fernwärmepreise entscheiden, erklärte Michael Mertke ( SPD) dazu. Dennoch wurde dem FDP-Antrag mit drei Enthaltungen zugestimmt. Ursel Degner und ihre Linken-Fraktion zogen ihren Antrag am Ende zurück. Er solle nun in der zu gründenden Arbeitsgruppe nochmals thematisiert werden, erklärte die Linken-Fraktionschefin.

Von Marco Paetzel