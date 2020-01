Hennigsdorf

Der Frankiermaschinenhersteller Francotyp-Postalia, Experte für sichere digitale Kommunikation, nimmt sein europäisches Servicecenter in Hennigsdorf in Betrieb. Bis April werden in der dafür gegründeten „ FP Shared Services Europe GmbH“ zunächst 27 Mitarbeiter beschäftigt sein, langfristig sind dort mehr als 80 Arbeitsplätze geplant.

In dem neuen Center werden europaweit grundlegende Aufgaben des Konzerns zentral gesteuert. Die mehrsprachigen Mitarbeiter übernehmen Aufgaben wie den Kundendienst per Telefon und E-Mail, optimieren Verwaltungsprozesse wie Auftragsverarbeitung und Buchhaltung und steigern damit die Servicequalität. „Wir schaffen Arbeitsplätze in Brandenburg und gestalten unsere Prozesse für das gesamte Europageschäft von FP wirkungsvoll nach einheitlichen Qualitätsstandards im Sinne unserer internen und externen Kunden“, so Jens Winkler, Geschäftsführer der neugegründeten FP Shared Services Europe GmbH.

„Der Landkreis begrüßt die Ansiedlung zukunftsorientierter Unternehmen in unserer Region“, freut sich Ludger Weskamp, Landrat des Landkreises Oberhavel: „Denn Innovationen sind ein Motor für Oberhavel. Ich wünsche daher der FP Shared Services Europe GmbH, dass sie sich am Standort Hennigsdorf langfristig etablieren kann. Mit gut ausgebildeten Arbeitskräften, einem modernen Technologiestandort und einer guten Infrastruktur bietet Oberhavel dafür beste Voraussetzungen.“

Weltweit arbeiten rund 1030 Mitarbeiter für das Unternehmen. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von über 200 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten 2019 lag der Umsatz bei 152,4 Millionen Euro. Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse.

