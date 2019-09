Frau Prepina kocht auf Youtube

Hennigsdorf

Frau Prepina steht in ihrer Küche, wirft ein Brot in die Luft und fängt es mit Handschuhen wieder auf. „Heute heißt es bei uns: ,Friss dich dumm’. Der Name ist Programm. Denn es ist so lecker, dass man einfach nicht genug bekommt“, sagt die junge Frau in einem Videoclip. Mehl aus Weizen, Dinkel und Roggen braucht es, genau wie Wasser, Hefe, Zucker und Salz – daraus besteht der Teig des „Friss-Dich-Dumm-Brotes“.

Auf Youtube können Nutzer sehen, wie das Brot unter den Händen von Frau Prepina entsteht. Rund 7400 Menschen haben den etwa 17 Minuten langen Videoclip auf der Plattform angeklickt, seit er Ende Mai hochgeladen wurde. Insgesamt folgen dem Kanal „Kochen mit Frau Prepina“ mittlerweile rund 6630 Abonnenten aus der ganzen Republik, der Schweiz oder Österreich. Wenn sie diese Zahlen sieht, muss sich Frau Prepina manchmal noch kneifen. „Ich hätte nie damit gerechnet, dass so viele Menschen auf meinem Youtube-Kanal vorbeischauen.“

Mit einer Küchenmaschine fing alles an

Mit bürgerlichem Namen heißt die Youtuberin Theresa Dittrich und kommt aus Hennigsdorf. Ihr erstes Video hat die junge Mutter im Mai 2016 hochgeladen, seitdem postet die gelernte Hauswirtschafterin ein bis zwei Videos im Monat. Die Idee für den Youtube-Kanal kam Theresa Dittrich, als sie sich Anfang 2016 eine spezielle Multifunktions-Küchenmaschine eines namhaften deutschen Herstellers anschaffte, die unter anderem kochen, schmoren, dampfgaren oder dünsten kann – aber auch mixen oder mahlen. „Leider gab es keine Kochvideos für die Maschine. Und gerade als Anfänger will man ja sehen, wie das geht.“

Also stellte sie selbst eine Kamera in ihre Küche und legte mit den Youtube-Videos los. „Meine Freundinnen haben am Anfang gegrinst und mich belächelt“, sagt die Hennigsdorferin, die in der Küche der Kita „Schmetterling“ arbeitet. Auch ihr Lebensgefährte Nino Lipinski (35) hat die ersten Gehversuche seiner Freundin im Netz noch nicht allzu ernst genommen.

Ihr Freund hilft beim Schneiden der Videos

„Aber als es dann 1000 Abonnenten waren, wollte er dann aber doch mitmachen“, sagt die 30-Jährige. Ihr Partner, in Medien- und Drucktechnik ausgebildet, schneidet seitdem die Videos nach dem Dreh und sorgt für die richtige Beleuchtung in der Küche – damit die Videos auch möglichst professionell herüberkommen. Dahinter stecke viel Arbeit. „Die Leute sehen nur das Video. Aber der ganze Aufbau vorher, der Schnitt hinterher, das kann schon zwei bis drei Stunden dauern.“

Theresa Dittrich kocht auf Youtube Quelle: ENRICO KUGLER

Mehr als 60 Clips hat die Mutter von zwei kleinen Kindern in den vergangenen Jahren hochgeladen – vom Fliedersirup über die Kürbisbolognese bis hin zu Mozzarellapuffern. „Ich zeige aber auch, wie man echte Hausmannskost zubereitet“, sagt die Youtuberin. Die Ideen für ihre Videoclips sammelt Theresa Dittrich in Zeitschriften oder dem Internet. Sie könne aber das Rad nicht vollkommen neu erfinden. „Die Leute sollen in meinen Videos sehen, wie sie die Gerichte mit der Maschine zubereiten können“, sagt die 30-Jährige.

Der Kanal ist zum finanziellen Standbein geworden

Mittlerweile ist ihr Youtube-Kanal zu einem finanziellen Standbein geworden. Einnahmen macht Theresa Dittrich über Werbeclips, die vor und während der Videos geschaltet werden, sowie Produktverlinkungen zu Amazon. Vom Hersteller der Multifunktions-Küchenmaschine hingegen bekomme sie kein Geld, dürfe aber hin und wieder auch neue Produkte via Youtube vorstellen. „Ich kann mir aber vorstellen, dass die Einnahmen noch steigen. Das wäre toll“, sagt die Youtuberin.

Theresa Dittrich weiß auch schon, was sie demnächst hochladen wird. Es werden Gnocchi als One-Pot-Gericht sein, also alles in einem Topf zubereitet. „Das“, sagt die Youtuberin, „haben sich meine Freunde gewünscht.“

Von Marco Paetzel