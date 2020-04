Hennigsdorf

Seit dem 18. März ist das Hennigsdorfer Gasthaus „Zur Erholung“ dicht. Die Corona-Krise hat auch den Familienbetrieb, den die Schönrocks 1984 übernommen haben, vorübergehend lahmgelegt. Dennoch denkt Betreiber Oliver Schönrock in diesen Zeiten auch an andere Menschen: Etwa eine Woche lang belieferte er zuletzt die Mitarbeiter der nahegelegenen Lidl-Filiale mit Mittagessen,und zwar völlig kostenlos. „Sie konnten sich ein Gericht von unserer Karte aussuchen und ich habe die Essen dann hingefahren“, sagt der Hennigsdorfer, der mit Mutter Margot und Bruder Ronny zu dritt die Geschäfte in der Gaststätte führt und auch kocht.

„Es soll ein Dank für den unermüdlichen Einsatz in der Zeit der Corona-Krise sein“, sagt Schönrock, der für seinen Vater Lutz-Peter Schönrock den Platz in der SVV-Fraktion der Unabhängigen eingenommen hat. Viele Leute würden rabiat einkaufen und Hamsterkäufe machen, obwohl sie angehalten seien, nicht soviel zu kaufen. Das bedeute zusätzlichen Stress für die Mitarbeiter. Die Aktion sei gut angekommen, drei bis fünf Essen habe Schönrock zuletzt täglich zum Lidl-Markt um die Ecke gebracht. Kürzlich untersagte der Lidl-Konzern seinen Mitarbeiterin allerdings, das Gratis-Essen anzunehmen. „Sie sind sehr traurig darüber“, sagt Oliver Schönrock.

Stammkunden halten ihm die Treue

Immerhin wurde ihm nun von Lidl zugesagt, dass er Rabatt auf das Essen gewähren darf. Den gibt Schönrock auch Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei – die Resonanz lässt aber noch zu wünschen übrig. Besser läuft das Liefergeschäft bei seiner Stammkundschaft. „Sie unterstützen uns so“, sagt Schönrock, der bis zu 20 Gerichte am Tag ausliefert. „Dennoch tut uns die Schließung finanziell natürlich sehr weh, weil zum Beispiel die kompletten Getränkebestellungen wegfallen.“ Er hofft, dass er sein Gasthaus bald wieder öffnen kann.

Von Marco Paetzel