In Hennigsdorf und Oranienburg startet der Kreisentscheid zum Vorlese-Wettbewerb und Schüler der 6. Klasse treten gegeneinander an. In Hennigsdorf lasen sie aus dem Buch „Die beste Bahn meines Lebens“ von Anne Becker den vorgegebenen Fremdtext vor. Um die königlichen Mission des Mops Lord Gordon ging es in Oranienburg.