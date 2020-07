Hennigsdorf

Sommerzeit ist Wechselzeit im Profifußball und gleichzeitig die Hochzeit für Spekulationen und Gerüchte. Eine der heißesten Personalien im aktuellen Transferfenster ist die Zukunft von Ex-Nationalspieler Max Kruse, der seine Zelte bei Fenerbahçe Istanbul in der Türkei abbrach und auf Vereinssuche ist. Und siehe da, gut gelaunt präsentiert sich der 32-Jährige in Hennigsdorf. Die Hoffnungen des Landesligisten FC 98 auf eine Verpflichtung des Stürmers dürften jedoch gen Null gehen, denn der gebürtige Norddeutsche besuchte die Fontanestadt um sich einen Eindruck vom E-Rockit zu machen, dem schnellsten Fahrrad der Welt.

Martin Kesici ist begeistert vom E-Rockit. Quelle: JURI REETZ

„Ich muss ehrlich gestehen als wir den Termin zur Besichtigung gemacht haben, wusste ich nicht wer er ist. Ich bin nicht so der große Fußballfan“, gesteht E-Rockit Geschäftsführer Andreas Zurwehme. „Aber dann hat es auch bei mir klick gemacht und ich muss sagen, er ist ein echt cooler Typ und war sehr interessiert und wissbegierig gegenüber unserem Produkt“, so Zurwehme weiter. Immer mehr Prominente finden Zugang zum Elektro-Leichtkraftrad, das sich auf der Überholspur befindet. „Wenn sich selbst ein bekennender Harley-Fan wie Rocker Martin Kesici aus vollster Überzeugung mit unserem Produkt beschäftigt, dann sind wir auf dem richtigen Weg mit der E-Mobilität“, zeigt sich Zurwehme zufrieden.

Sebastian Bruch (l.) und Andreas Zurwehme mit dem E-Rockit. Quelle: Marco Paetzel

Selbst im gelobten Automekka USA ist das pedalgesteuerte Elektromotorrad aus Hennigsdorf ein Begriff. „Ein Hollywoodstar interessiert sich für unser Produkt. Die Menschen haben auch in den USA den Zahn der Zeit inzwischen erkannt. Allerdings ist es uns auch sehr wichtig immer wieder zu betonen, das unser E-Rockit ein Produkt für jedermann sein soll und nicht nur für Promis“, ergänzt Sebastian Bruch, Mitbegründer der Hennigsdorfer Firma. Die Nachfrage ist gewaltig, das In- und Ausland giert förmlich nach dem einzigartigen Produkt aus Oberhavel. Große Nachfrage kommt aus Indien, aber auch in Italien ist der Bedarf stetig wachsend, lässt die Geschäftsleitung der E-Rockit GmbH mitteilen. „Wir hatten uns auch um eine Zulassung in den USA bemüht, doch dann kam Corona und hat natürlich alles verändert“, berichtet Zurwehme.

Erfolgsrezept soll nicht verändert werden

Aber was ist das besondere am E-Rockit? Es lässt sich wie ein Fahrrad bedienen, allerdings liefert ein bürstenloser Motor eine Spitzenleistung von 16 000 Watt, womit das Elektromotorrad eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 90 km/h erreichen kann und das bei einer Reichweite von bis zu 120 Kilometern. „Daran wollen und werden wir auch nichts verändern in der Zukunft“, nimmt Geschäftsführer Zurwehme PS-Verrückten die Hoffnung, mit einem E-Rockit dreistellige Km/h-Zahlen zu erreichen.

Corona-Pandemie beeinflusst auch Hennigsdorfer Unternehmen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie hinterließen auch in Hennigsdorf Spuren. „Die Produktion stand nahezu still, Lieferketten sind eingebrochen. Unser Fahrzeug besteht aus 600 Einzelteilen, wenn ein Teil fehlt, geht halt nichts mehr“, so Andreas Zurwehme, um jedoch sofort zu ergänzen: „Wir wollen aber nicht wehklagen, jetzt heißt es die Ärmel hochkrempeln und Vollgas geben.“ Inmitten der Pandemie war die E-Rockit GmbH täglich mit einem kleinen Team vor Ort, um vor allem Werbe- und Marketingbereiche abzudecken und zu fördern.

Vierstellige Verkaufszahlen als Ziel

„Unser Gewerbehof in Hennigsdorf blieb zum Glück coronafrei, es gab keine Infektionen“, berichtet Sebastian Bruch. Inzwischen läuft die Produktion auf Hochtouren, die Bestellungen des E-Rockit werden nach und nach abgearbeitet. „Unser Ziel ist es weiterhin in naher Zukunft vierstellige Verkaufszahlen zu erreichen“, gibt Geschäftsführer Zurwehme die Ziele vor. Und bei der rasanten Erfolgsgeschichte des E-Rockit wäre es nicht verwunderlich, wenn Max Kruse zum Training, Martin Kesici zum Konzert oder ein Hollywoodstar zum Filmdreh mit dem E-Rockit vorfährt.

Von Knut Hagedorn