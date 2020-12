Nieder Neuendorf

Es war ein Gottesdienst in aller Stille, jener 3. Adventssonntag in diesem Jahr. Kein Wunder, es kam nur ein einziger Senior aus Berlin in Nieder Neuendorfs Kirche. „Die anderen hatten Bedenken wegen der Corona-Pandemie“, erklärt Pfarrerin Barbara Eger. Doch selbst, wenn mehr Leute zu diesem speziellen Gottesdienst gekommen wären – sonderlich laut wäre es nicht geworden. Denn die Gottesdienste, die Pfarrerin Barbara Eger monatlich abhält, richten sich an gehörlose Menschen.

Eine gute halbe Stunde dauert die kleine Veranstaltung, und Nieder Neuendorfs Pfarrerin läutet die Glocken zu Beginn des Gottesdienstes auch ganz normal, obwohl die Besucher in der Kirche es ja gar nicht hören. Da muss dann mal das elektronische Helferlein herhalten. „Ich zeige immer auf die Fernbedienung der Glocke, wenn ich sie anmache“, erklärt Barbara Eger. Auch Gebärdenlieder werden beim Gottesdienst gesungen – beliebt ist das Erntedanklied „Alle guten Gaben“ oder die Weise „Ich bin nicht allein, du bist nicht allein“.

Anzeige

Lieder ohne Melodie

Dabei gibt es keine Orgelbegleitung und auch keine Melodie aus den Kehlen. Nur Gesten, die Kopf und Herz zum Klingen bringen. Und vielleicht mal ein Schnalzen im Gotteshaus. „Nur, weil die Menschen gehörlos sind, heißt das ja nicht, dass man sie gar nicht hört. Im Gegenteil“, sagt Barbara Eger und schmunzelt.

Die Geste für den „Heiligen Geist“. Quelle: Enrico Kugler

Die Bibeltexte überträgt sie für sich in die Deutsche Gebärdensprache. Etwa 200 bis 300 religiöse Gebärden, schätzt sie, gibt es. Die müssten aber auch Gehörlose erst erlernen, um die Gottesdienste verstehen zu können. Viele erklärten sich aber im Grunde von selbst. Das „Amen“ etwa sind wie zum Gebet aneinandergelegte Hände. Streckt man die Handteller wie am Kreuz festgenagelt von sich, heißt das „Jesus“.

Manchmal fehlen ihr die „Worte“

Und wenn ihr doch mal eine Gebärde fehlt, zeigt die Pfarrerin eben auf ihren Mund und spricht das Wort ganz langsam vor. Schwerer ist es, die biblischen Texte kohärent und verständlich zu übersetzen. „Manchmal mache ich ein Gleichnis daraus, manchmal ist es fast schon Pantomime“, sagt Barbara Eger.

Die Geste für „Krippe“. Quelle: Enrico Kugler

Seit zehn Jahren – damals kam sie in die Region – hält die Pfarrerin Gehörlosengottesdienste in Hennigsdorf und Neuruppin ab. Das waren früher richtig große Veranstaltungen. „Da kamen auch mal 35 Leute, viele aus Berlin oder aus den Heimen.“ Doch das ist lange her. Viele seien gestorben oder weit über 80 Jahre alt. „Es gibt wenige jüngere Gehörlose, die kommen würden. Das betrifft ja auch nur ein Promille der Deutschen.“

In normalen Zeiten finden die Gottesdienste in Nieder Neuendorf jeden Monat und in Neuruppin alle zwei Monate statt. Um die zehn Leute kommen noch in die Hennigsdorfer Gottesdienste. Das sei aber keine verschworene Gemeinschaft, die Leute würden aus allen gesellschaftlichen Schichten kommen. „Du hast da den Hartz-IV-Empfänger neben dem, der mal wirklich gut verdient hat.“ Dennoch: beim Kaffee nach dem Gottesdienst unterhalten sich die Leute im Pfarrsaal dann doch ganz gut.

Die Geste für „Jesus“. Quelle: Enrico Kugler

Anno 1999 in ihrem Vikariat fing Barbara Eger in Wuppertal damit an, ein Seminar für Gebärdensprache für Theologen zu belegen. Rund 3000 D-Mark kostete das damals und streckte sich vier Jahre lang immer jeweils über zwei Wochen im Sommer. Nebenbei belegte Barbara Eger auch noch einen Kurs an der Volkshochschule.

Es fehlt ein Dolmetscher für die Gottesdienste

Ihr Interesse an der Gebärdensprache hat einen persönlichen Hintergrund. Ulli, der Sohn einer Studienkollegin ihrer Mutter, ist taubblind. „Die Eltern mussten extrem viel kämpfen und haben doch wenig für ihn erreicht, das hat mich damals bewegt“, erinnert sich die 48-Jährige. Zudem findet sie es spannend, die Dinge durch Gebärden anders zu präsentieren als mit Sprache. Gehörlose hätten auch einen viel feineren Sinn für Mimik und Gestik. „Ich kann Hörenden lächelnd etwas erzählen und innerlich geht es mir schlecht. Die Gehörlosen aber fragen mich sofort, was mich bedrückt. Die sind da knallhart und manchmal auch sehr direkt“, sagt die Pfarrerin und lacht.

Die Geste für „Weihnachtsbaum“. Quelle: Enrico Kugler

Sie will die Gottesdienste weiter anbieten, auch wenn die Zahl der Teilnehmer nach unten geht. In der Bibel stehe schließlich: „Geht hin zu allen Völkern und verkündet ihnen das Evangelium“. Es gebe aber Initiativen, die forderten, „normale“ Gottesdienste für Gehörlose barrierefrei zu machen – wie es eine Rampe für Rollifahrer gebe, müsse es auch Gebärden-Dolmetscher geben. Aber in ihrer Gemeinde, sagt die Pfarrerin, gebe es niemanden, der das übernehmen könnte.

Die Geste für „Advent“. Quelle: Enrico Kugler

Von Marco Paetzel