Hennigsdorf: Gefährliches Kohlenmonoxid – Mutter und Kinder müssen ins Krankenhaus

Am Sonntagabend (17. Januar) gegen 20.15 Uhr fanden zwei zehn und 15 Jahre alte Kinder ihre Mutter in einem Haus in Hennigsdorf auf dem Boden liegend vor und alarmierten den Rettungsdienst. „Bei den Rettungssanitätern schlugen dann die Kohlenmonoxid-Warner Alarm, so dass sie die Mutter und die Kinder aus dem Haus brachten“, erklärte Joachim Lemmel, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

Rettungskräfte brachten die Mutter und ihre beiden Kinder in ein Berliner Krankenhaus. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Die hinzugerufene Feuerwehr begab sich unter Atemschutz ins Haus und stellte dort ein mit Diesel betriebenes Notstromaggregat sowie zwei mit Propangas betriebene Heizlüfter vor. „Die Blutwerte der Mutter und ihrer Kinder wurden überprüft, woraufhin alle drei in ein Berliner Fachkrankenhaus gebracht wurden“, berichtete Lemmel weiter.

Die durch den Betrieb der Geräte entstandenen Kohlenmonoxid-Gase sammelten sich offenbar aufgrund fehlender Durchlüftung im Haus. „Das Gas ist farb- und geruchlos, im schlimmsten Fall bekommt man es gar nicht mit“, erklärte der Pressesprecher die Gefährlichkeit des Atemgiftes.

