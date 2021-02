Hennigsdorf: Geldautomat am Bahnhof geknackt

Hennigsdorf

Völlig demoliert steht der Geldautomat am Bahnhof Hennigsdorf am Mittwochmorgen da, Polizisten sind vor Ort, Kriminaltechniker sichern Spuren. „In der Nacht zu Mittwoch gegen 2.15 Uhr wurde eine Störung an dem Automaten gemeldet“, erläutert Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Möglicherweise handele es sich dabei auch um die Tatzeit, polizeilich bekannt sei der Fall aber erst gegen 6.30 Uhr am Mittwoch gemeldet worden.

„Die Polizeibeamten fanden einen geöffneten Geldautomaten vor, der nach ersten Erkenntnissen aufgehebelt wurde“, erklärte sie weiter. Die bisher unbekannten Täter gelangten an die Geldkassetten, in denen sich nach Polizeiangaben ein hoher Bargeldbetrag befand. „Kriminaltechniker der Polizei waren vor Ort und sicherten Spuren“, berichtete die Pressesprecherin weiter. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt, die Kriminalpolizei ermittelt.

Osman Cecen, der den Dönerladen direkt am Automaten seit 2007 führt, wurde am Mittwoch gegen 9 Uhr von seinem Schwager über den Vorfall informiert. „Dass so etwas direkt am Bahnhof vor meinem Laden passiert, ist eigentlich unfassbar, sagt er. Und er ist sich sicher, dass der Vorfall auch mit der Corona-Pandemie zu tun hat – denn derzeit muss sein Bistro um 22 Uhr schließen. „Vorher war ja 24 Stunden jemand da, da hätte sich niemand so etwas getraut“, ist sich Osman Cecen sicher. In all der Zeit habe es in seinem Geschäft auch nie einen Einbruch gegeben.

