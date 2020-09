Hennigsdorf

In Hennigsdorf kam es am Sonnabendnachmittag gleich zu zwei Bränden. Zum einen brannten um 14.20 Uhr im Bereich des Weideweges, angrenzend an ein dortiges Feld, etwa 50 Quadratmeter Strauchwerk. Zum Zweiten geriet wenig später gegen 15.30 Uhr nur etwa 300 Meter entfernt ein Haufen mit abgelagertem Totholz in Brand. Beide Feuer konnten umgehend durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine Gefahr für Personen oder umliegende Gebäude bestand zu keiner Zeit. In beiden Fällen wurden Anzeigen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Die Fälle erinnern an eine Waldbrand-Serie um die Pfingsttage in diesem Jahr. Damals musste die Wehr gleich dreimal zu Feuern in und an Wäldern im Stadtgebiet ausrücken.

Von MAZonline