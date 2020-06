Gleich zweimal brennt es im Wald – Verdacht auf Brandstiftung

Hennigsdorf

Holzstämme, die am Waldweg nahe der Schillerstraße lagen, standen am Pfingstmontag in Flammen. Eine Joggerin bemerkte das Feuer am Morgen, gegen 6.40 Uhr rückte dann die Wehr an und brachte das Feuer unter Kontrolle. Auch Polizeibeamte waren vor Ort: „Wir haben keine konkreten Hinweise auf eine Brandstiftung, aber eine andere plausible Erklärung gibt es momentan auch nicht“, erklärte Polizei-Dienstgruppenleiter Martin Tölg. Es laufe nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Es war nicht der erste Brand am langen Wochenende: In einem Waldstück Am Yachthafen in Nieder Neuendorf brannte am Sonnabend in den Abendstunden eine kleine Waldfläche, hier hatte sich offenbar Laub entzündet. Mittels Schnellangriff ging die Wehr gegen die Flammen vor und brachte das Feuer rasch unter Kontrolle.

Am Yachthafen mussten die Feuerwehrleute am Sonnabendabend eine kleine Waldfläche löschen. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Von MAZonline