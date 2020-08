Hennigsdorf

Neben einem geplanten Fahrradturm brauche die Stadt auch ein Fahrradparkhaus am Bahnhof – das sei eines der Ergebnisse einer vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg herausgegebenen Studie. „Insgesamt werden in Brandenburg bis zum Ende des Jahrzehnts zusätzliche 21 500 Fahrradstellplätze an Bahnstationen benötigt, darunter über tausend in Oberhavel“, erklärte der Sprecher der VCD-Kreisgruppe Oberhavel, Dirk Flege am Donnerstag. Laut Studie gebe es allein am Bahnhof in Hennigsdorf bis 2030 einen zusätzlichen Bedarf von 699 Fahrradabstellplätzen – eine Größenordnung, für die sich ein Fahrradparkhaus empfiehlt. Die Stadt arbeitet bereits an Vorplanungen für einen vollautomatischen Fahrradturm zum sicheren Abstellen von 122 Fahrrädern direkt am Bahnhof auf städtischer Fläche. „ Hennigsdorf nimmt die Herausforderung an und will sich mit einem innovativen Fahrradparkturm für den Radverkehr engagieren. Der Turm wird sicher ein Eye-Catcher und ein Symbol dafür, dass die Stadt noch stärker auf Fahrradfreundlichkeit setzt. Will man jedoch den vom VBB ermittelten Bedarf decken, wird absehbar noch ein weiteres Fahrradparkhaus mit größerer Kapazität nötig sein,“ so die stellvertretende Sprecherin der VCD-Kreisgruppe und Hennigsdorfer Stadtverordnete Petra Röthke-Habeck. Laut der Grünen könnte das Fahrradparkhaus auf der Postplatz- Seite des Bahnhofs entstehen, während der Radturm auf der anderen Seite gebaut werden soll. Würde man dagegen eine große Lösung bauen, hätte man laut ihr zuviel Durchgangsverkehr im Bahnhofstunnel

Bislang haben in Brandenburg drei Städte Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen: Bernau seit 2014 (508 Stellplätze), Potsdam seit 2015 (557 Stellplätze) und Oranienburg seit 2018 (1 056 Stellplätze). Um den Bedarf an zusätzlichen Fahrradstellplätzen an Bahnhöfen zu decken, müsse die öffentliche Hand ihr finanzielles Engagement „vervierfachen“, heißt es weiter in der Studie.

„Städte und Gemeinden dürfen mit dieser Anforderung nicht allein gelassen werden. Der Landkreis Oberhavel sollte die Studienergebnisse ernst nehmen und seine Gemeinden tatkräftig unterstützen. Dazu gehört, dass ein Fahrradparkhaus für rund 580 Fahrräder am Bahnhof Hennigsdorf in den nächsten Nahverkehrsplan des Landkreises aufgenommen wird“, fordert Flege. Die Ausweisung der Bike & Ride-Maßnahmen im Nahverkehrsplan des Landkreises sei die „Grundvoraussetzung für eine landesseitige Förderung“.

