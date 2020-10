Hennigsdorf

Die Stadtverordneten haben sich während ihrer Sitzung am Dienstag einstimmig dafür ausgesprochen, die Entscheidung über den Bau des Hennigsdorfer Stadtbades nicht zu verschieben, sondern sofort abzustimmen: Sie votierten mehrheitlich für das Projekt. Das ist eine Überraschung, denn das Betriebskonzept für das Bad samt Alternativen sollte eigentlich in der kommenden Woche am Mittwoch, 14. Oktober, in einer Sondersitzung der SVV nochmals vorgestellt und besprochen werden, eine Entscheidung sollte dann am Mittwoch, 28. Oktober, fallen.

Die Initiative für die – nun gescheiterte – Verschiebung der Entscheidung ging auf einen Antrag von CDU und SPD zurück. Nach ihrer Ansicht würde das Betriebskonzept für das Bad in den kommenden Jahren zu hohe Kosten bedeuten – und zwar knapp eine Million Euro bis zum Jahr 2043. Sie wollten sich nochmals Zeit verschaffen, um die große Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen für das Bad zu verringern. Doch nach intensiver Diskussion enthielt sich schließlich die CDU-Fraktion dann doch beim eigenen Antrag.

Anzeige

Kritik am Termin für Sonder-SVV

Vor allem der Termin für die Sondersitzung in der kommenden Woche sorgte für Kritik und letztlich für das Scheitern des Antrages. Ursel Degner (Linke) merkte an, dass dann Herbstferien seien und viele Stadtverordnete nicht da seien. Auch Dietmar Buchberger ( AfD) kritisierte dies, zudem passten die Sondersitzungen nicht in die Corona-Zeit. „Es ist nicht optimal, dass es in den Herbstferien ist. Aber es geht um das wohl wichtigste Investitionsprojekt, das wir umsetzen“, erklärte SPD-Fraktionschef Patrick Deligas. Der Tenor der Mehrheit lautete allerdings, das Betriebskonzept später zu besprechen. „Es ist tragbar, diese zusätzliche Leistung für die Hennigsdorfer zu erhalten, dazu bekenne ich mich“, erklärte Bürgermeister Thomas Günther angesichts der hohen Betriebskosten für das neue Bad. Diese könnten aber nicht mehr dramatisch reduziert werden.

Der Bau soll höchstens 23,66 Millionen Euro kosten, auf dem Gelände des Alten Gymnasiums entstehen und bis 2023 fertig sein. Er soll das mehr als 35 Jahre alte Bad in Hennigsdorf-Nord ersetzen. Hierfür werden schätzungsweise rund 1,5 Millionen Euro Abrisskosten fällig.

Von Marco Paetzel