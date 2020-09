Hennigsdorf

Die Abwassergebühren in Hennigsdorf sinken, das verkündete Günter Fredrich, Chef der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA), am Mittwoch im Werksausschuss der Stadt Hennigsdorf. Bislang beträgt die Gebühr 2,95, nun sinkt der Preis für die Jahre 2021 und 2022 auf 2,86 Euro. „Das macht eine Differenz von neun Cent“, rechnet Günter Fredrich vor, der die neue Kostenkalkulation vorstellte.

Die Normalgebühr, so Günter Fredrich weiter, würde für die Jahre 2021 und 2022 eigentlich 3,16 Euro betragen – allerdings gibt es eine Kostenüberdeckung von rund 767 000 Euro aus den Jahren 2017 und 2018. „Die Gebühr für diesen Zeitraum war zu hoch. Wir haben die geplanten Aufwendungen nicht voll in Anspruch genommen und wollen das jetzt an den Verbraucher zurückgeben“, erklärt Günter Fredrich weiter.

Ab 2023 könnte es allerdings teurer werden

In den Jahren ab 2023 könnte es aber teurer werden. Die Kläranlagen Wansdorf GmbH (KWG) , wohin das Abwasser gepumpt werde, habe angekündigt, dass ab 2025 eine Preissteigerung zu erwarten sei. „Und zwar in einer Größenordnung von 30 bis 35 Cent. Ob schlagartig oder sukzessive, das kann man aber heute noch nicht sagen“, so Fredrich weiter. Dort würden wegen strengerer Grenzwerte Investitionen anstehen, die Kredite würden sich auf den Einleitungspreis niederschlagen. „Ziel wäre dann, eine eventuelle Überdeckung etwa zu verteilen“, so Fredrich. So könne eine eventuelle Kostensteigerung abgemildert werden.

Auch die OWA selbst hatte zuletz investiert, rund 2,2 Millionen Euro flossen in die Installation von acht neuen Filterkesseln des Hennigsdorfer Wasserwerks, die seit dem Frühjahr 2020 in Betrieb sind. Sie ersetzen alte, mehrfach geflickte Kessel aus den 1960er-Jahren. Eine Elektroanlage, Planungen sowie Bau- und Betonarbeiten inklusive. Rund 380 Kubikmeter Wasser pro Stunde fließen und werden mit Filterkies und der Zugabe von Sauerstoff Eisen und Mangan zu Trinkwasser gemacht.

Von Marco Paetzel