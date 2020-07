Hennigsdorf

Ein Kühlturm auf dem Gelände des Hennigsdorfer Stahlwerks ist nach Informationen der Polizei am Donnerstagnachmittag in Brand geraten. Die Hennigsdorfer Feuerwehr sowie Kräfte aus Oberkrämer und Velten seien vor Ort gewesen, genau wie Einsatzkräfte der Polizei, hieß es von der zuständigen Dienstgruppenleiterin der Polizei auf MAZ-Anfrage. Menschen seien wegen des Feuers allerdings nicht in Gefahr gewesen. Die schwarzen Rauchwolken waren am späten Nachmittag über die ganze Stadt hinweg zu sehen, sogar bis zur Autobahn. Laut Zeugenberichten solle es auch eine Explosion gegeben haben.

Beamte der Kriminalpolizei fuhren am späten Nachmittag ebenfalls zum Ort des Brandes, um eventuelle Spuren zu sichern. Die Geschäftsführung des Werkes indes wollte sich am Donnerstag nicht mehr zum Brand äußern, erst am Freitag wolle man Auskunft über den Vorfall geben.

Der Rauch ist tiefschwarz. Quelle: privat

Von Marco Paetzel