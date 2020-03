Hennigsdorf

Ab Dienstag, 31. März, muss die Heinz-Uhlitzsch-Straße in Hennigsdorf für den Fahrzeugverkehr für eine Woche komplett gesperrt werden. Hintergrund ist eine Baumaßnahme des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf über den Betriebsführer OWA GmbH. Realisiert wird hier ein Schmutzwasserhausanschluss, der an den vorhandenen Schmutzwasserkanal in der Fahrbahn angebunden werden muss.

Im nördlichen Gehwegbereich kann es zu zeitweiligen Einschränkungen kommen. Der südliche Gehweg ist von dieser Baumaßnahme nicht betroffen. Anliegerverkehre sind bis zur Baustelle frei. Die Zufahrten zu den Firmen Hennigsdorfer Stahl Engineering GmbH und Gewerbehof Nord werden gewährleistet. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

