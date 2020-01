Hengstenberg-Konzept: Starke Kinder für die Regenbogenschule

Hennigsdorf

In der Mitte des Raumes liegt ein Stapel mit Spielgeräten aus Holz – Leiter, Sprossenwand & Co. Die Kids rennen drauf los, schnappen sich Kippelhölzer. Fünf Minuten später haben sie einen Balancier-Parcours aufgebaut, auf dem sie sich mit nackten Füßen versuchen. Für 17 Zweit- und Drittklässler der Hennigsdorfer Regenbogen-Förderschule haben am Freitag ein Hengstenberg-Projekt begonnen. Ein Jahr lang können sie die Spielgeräte im Rahmen des Sportunterrichts testen. Das Konzept der Bewegungspädagogin Elfriede Hengstenberg soll mit dem freien Spiel vor allem die motorische Entwicklung fördern. Michael Peter Fuchs von der Hengstenberg-Pikler-Gesellschaft war vor Ort und erklärte den Kindern auch die Regeln – unter anderem, dass man barfuß spielt und schubsen verboten ist.

Katja Richter von der Präventionsabteilung der Unfallkasse Brandenburg (UKBB) war vor Ort, sie hat das Projekt eingefädelt. Normalerweise wird das Hengstenberg-Konzept in Kitas, Horten und Grundschulen angewendet. Eine Förderschule sei aber bislang noch nicht dabei gewesen. „Wir testen das hier. Die Kinder haben genug Zeit, sich darauf einzurichten.“, sagt Katja Richter. 500 Euro gibt die UKBB für das Leasing der Holzspielgeräte für ein Jahr aus. Entschließt sich die Schule, das Set zu kaufen, geht der Betrag vom Preis ab.

Die Unfallzahlen in Kitas und Schulen steigen

Das Hengstenberg-Konzept solle den Kindern helfen, stark und selbstbewusst zu werden. Das helfe bei der Prävention. „Wir sehen aus den Unfallanzeigen, dass die motorischen Fähigkeiten der Kinder jetzt andere sind als noch vor 20 Jahren“, erklärt Richter. Bei den Grundschülern seien vor allem Unfälle bei Ballsportarten ein Thema – Verstauchungen, Umknicken, Kapselverletzungen. „Und bei den Kindern in der Kita sind es die Stürze. Wenn sie hinfallen, fallen sie auf das Gesicht“, so Katja Richter. Hengstenberg helfe, dass die Kinder sich selbst und ihren Körper kennenlernen. „Sie müssen einschätzen können, was sie können und was nicht.“

Generell sei viel Bewegung bei den Kindern heutzutage besonders wichtig. Sie würden im Unterricht generell mehr sitzen. Zudem würden in der Kita viele Eltern den Nachmittag bestimmen – von der Musikschule bis zum Sportverein. „Und dann werden die Kinder von A nach B gefahren“, so Richter. Zudem gebe es viele Einzelkinder, deren Spielfreunde weiter weg wohnten – wieder würden sie gefahren. „Die Eltern haben auch kaum noch eine Möglichkeit, mit den Kindern in den Wald zu gehen.“ Natürlich seien auch PCs, Smartphones& Co. ein Problem.

Schulleiter Sebastian Backhuß ist froh über das Projekt. „Wir geben den Kindern mit dem Projekt natürliche Bewegungsangebote.“ Es sei auch Ausgleich zum Sitzen und schule das Sozialverhalten, weil die Kinder beim Spielen zusammenarbeiten. Drei Kollegen seien noch in Fortbildung, um als Multiplikatoren für das Kollegium zu dienen.

Von Marco Paetzel