Hennigsdorf

Die Hennigsdorfer Stadtverordnetenversammlung hat mehrheitlich beschlossen, den öffentlichen Teil ihrer Sitzungen und ihrer Ausschüsse zukünftig per Livestream ins Internet zu übertragen, darüber informierte die Stadtverwaltung am Dienstag. Erstmals wurde der Livestream für die Sitzung des Ausschusses für Familie, Soziales und Kultur am gestrigen Dienstag angeboten. Die Sitzungen, die in aller Regel immer ab 17.30 Uhr beginnen, können auf der Homepage der Stadt Hennigsdorf unter dem Pfad https://www.hennigsdorf.de/Rathaus/Politik/Live-Stream-aus-dem-SVV-Saal/ aufgerufen werden.

Weiterhin weisen die Mitarbeiter der Hennigsdorfer Stadverwaltung darauf hin, dass der Livestream aus datenschutzrechtlichen Gründen unterbrochen werden muss, wenn Teilnehmer der Sitzungen ihrer Übertragung widersprochen haben. Der Livestream wird dann fortgesetzt, sobald der Redebeitrag der betroffenen Person beendet ist.

Die Verwaltung bittet Bürger, die sich die Livestreams künftig anschauen wollen, um Verständnis, wenn es anfänglich noch zu leichten technischen Problemen komme.

Von MAZonline