Die Bauarbeiten in der Fontanesiedlung stehen kurz vor dem Abschluss, am Mittwoch wird Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther die frisch sanierte Straße offiziell freigeben. Die Straße macht jetzt einen aufgeräumten Eindruck, kein Vergleich mehr zur maroden Piste von vorher – Die Asphaltdecke hatte schon mehr als 45 Jahre auf dem Buckel. Für Kopfschütteln sorgt bei einigen Hennigsdorfern allerdings der kleine „Schilderwald“, der sich vor den sozialen Einrichtung – unter anderem Kita Schmetterling, IG-Metall-Geschäftsstelle und dem Spezialpflegeheim – auftürmt.

Eine lange Reihe von Kurzzeitpark-Schildern steht seit der Sanierung der Straße nun dort. „Ein wahrer Schildbürger-Streich“, kommentiert ein Nutzer im Facebook-Forum „ Hennigsdorf verbindet“. Andere zeigen sich besorgt, dass etwa Besucher des Spezialpflegeheims nun schwerer Parkplätze finden und anderswo in der Straße den Anwohnern die Stellplätze streitig machen.

Die Stadt verweist auf die Verkehrsbehörde

Entstanden sind in dem Abschnitt der Fontanesiedlung 13 bis 19 insgesamt 24 neue Stellplätze. Laut Beschlussantrag der Stadtverwaltung, der im vergangenen Jahr in der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet wurde, sollen die Stellplätze „einerseits das jetzt ungeordnete Parken in diesem Bereich ordnen und insbesondere den durch die Einrichtungen entstehenden Bedarf decken.“ Gleichzeitig sind sie auch als Ersatz für den Wegfall anderer Stellplätze.

So entfallen unter anderem im Bereich der Fontanesiedlung 31 bis 35 für die neuen Bushaltestellen etwa 20 Stellplätze. Zu der Vielzahl der Schilder auf so kurzer Strecke erklärt Maria Krause, Sprecherin der Stadtverwaltung, dass man damit eine Vorgabe des Straßenverkehrsamtes umsetze. Den Einwand, dass man die Parkplatzsuche etwa für Besucher des Spezialpflegeheims erschwere, kann sie nicht nachvollziehen. „Vor Kita oder Pflegeheim setzen die Leute oft jemanden kurz ab oder holen Personen ab. Dafür ist eine ganze Stunde Parkzeit doch mehr als ausreichend“, erklärt Hennigsdorfs Sprecherin dazu.

1,65 Millionen Euro vom Land

Trotz der vielen Schilder: die meisten Anwohner werden froh über die Arbeiten sein. Denn mit der Fertigstellung der Fontanesiedlung endet eine jahrelange Hängepartie. Bereits 2014 hatte die Hennigsdorfer Stadtverwaltung die Planung für den Ausbau der maroden Fontanesiedlung in eine Beschlussvorlage gegossen. Doch für die Anwohner wäre das damals teuer geworden. Bis zu 10 000 Euro sollten etwa 25 Anlieger für die geplante Sanierung bezahlen. Die meisten von ihnen machten damals in den Ausschüssen Druck.

Mit Erfolg: die Stadtverordneten und Stadtverwaltung legten die geplante Sanierung angesichts der Proteste vorerst zu den Akten. Nun hat sich das Blatt gewendet: Für die Anwohner fallen nun Kosten weg, weil das Land die Straßenausbaubeiträge inzwischen abgeschafft hat. Die Eigentümer tragen lediglich die Kosten für ihre Zufahrten und Zuwegungen. Der Rest des Geldes, das sind rund 1,65 Millionen Euro, soll nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vom Land Brandenburg kommen.

Die Fahrbahn misst sechs Meter

Die Arbeiten an der Fontanesiedlung hatten im April begonnen. Saniert wurde die Strecke im Abschnitt zwischen Marwitzer Straße und Reinickendorfer Straße einschließlich der Straßenbeleuchtung. Auch die Straßenbeleuchtung im Bereich der Fontanesiedlung 2 bis 22 wurde in diesem Zuge erneuert. Außerdem gibt es nun eine sechs Meter breite Fahrbahn, die laut Verwaltung bei einseitigem Parken auf der Straße eine Restbreite von mindestens drei Metern gewährleistet.

Westlich schließt sich ein etwa zwei Meter breiter Grünstreifen an. Der Gehweg der Fontanesiedlung indes solle mindestens 1,80 Meter breit sein. Die neuen Bushaltestellen entlang der Strecke stehen nun auf Höhe der Zuwegung zum Spielplatz Nord sowie der Fontanesiedlung / Ecke Reinickendorfer Straße.

