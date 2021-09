Hennigsdorf

„Alle Gegner sind machbar“. Damian Kebernik vom 1. Hennigsdorfer Ringerverein mag nicht der gesprächigste Typ sein. Sein Fazit nach der Finalniederlage – und etwas Abstand – bei den Deutschen Meisterschaften im griechisch-römischen Ring-Stil allerdings war jedoch genauso kurz wie treffend. Trotz eines vermeintlichen Gewichtsvorteils – Kebernik startet mit 105 Kilogramm, sein Gegner mit 97 – blieb er chancenlos im Match gegen Nikita Ovsjanikov vom RG Lahr aus Baden-Württemberg. 0:15 Punkte am Ende des Vergleichs beim Ende August in Warnemünde ausgetragenen Turnier sprechen eine deutliche Sprache.

Alte Bekannte

Fremd waren sich die beiden Finalgegner der A-Jugend dieser Gewichtsklasse nicht. Und wie sein Vater Alexander Kebernik, der zum Trainerstab der Hennigsdorfer Ringer gehört und seinen Sohn zum Turnier begleitete, räumte auch Damian ein, dass Ovsjanikov eine Menge Können mitbringt. „Der ist einfach eine richtige Granate, das kann man nicht anders sagen. Und er wird mal Olympiakader, da gehe ich jede Wette ein“, so Kebernik Senior. Zudem sei es einfach ein Typ, der in die Welt passt. Von Groll also keine Spur beim Hennigsdorfer, der seit der siebenten Klasse die Sportschule in Potsdam besucht und als Medaillenhoffnung in Warnemünde gestartet war. Und auch der kleine Ärger über die deutliche Niederlage, ohne selbst wenigstens einen Punkt zu erzielen, war bald verflogen. Denn es gab und gibt auch keinen wirklichen Grund, lange zu grollen. Das, was ausschlaggebend für die Niederlage war, seien die Nachteile im Bodenkampf gewesen, blickte der Ringer zurück. Und die sind längst Trainingsziel der kommenden Monate und Jahre.

Gewicht zulegen

Denn Damian Kebernik will den Gewichtsbereich, in dem er momentan startet, verlassen und in der Klasse bis 130 Kilogramm antreten. Und das nicht mehr bei den A-Jugendlichen, ab dem 1. Januar 2022 ist er bei den Junioren. Dann gibt es neue Trainer und neue Trainingspläne, die vor allem auf den Aufbau von Muskulatur setzen. 120 Kilogramm Gewicht sind sein Ziel. „Dann bewegt ihn auch niemand mehr am Boden“, ist sich sein Vater sicher.

Im Turnier stärker geworden

In das Turnier gestartet war der Hennigsdorfer wie eigentlich üblich für ihn: mit Lampenfieber. Körperlich und technisch deutlich überlegen, fiel der Punktsieg im ersten Kampf dann doch überraschend knapp aus. Kleine Fehler ließen den Gegner auf Tuchfühlung bleiben. Aber einmal drin im Turnierrhythmus, lief es danach besser. Zwei weitere Kämpfe konnte Kebernik ebenfalls durch Punktsiege für sich entscheiden und dies auch mit recht eindeutigen Wertungen. Insgesamt, bilanzierte Alex Kebernik, sei die Konkurrenz bei der Meisterschaft recht stark gewesen. 125 Nachwuchsringer in den verschiedenen Gewichtsklassen waren aus ganz Deutschland angereist. Und am Ende überwog beim Hennigsdorfer A-Jugendlichen die Freude über die Silbermedaille und den Vizemeistertitel. Vor allem wegen des schon wieder nach vorn auf die nächsten Ziele gerichteten Blicks.

Titel werden kommen

Denn man lernt auch aus Niederlagen eine ganze Menge. Gerade zu Anfang seiner sportlichen Karriere habe er davon eine Menge einstecken müssen. Mit Beginn der Schulzeit trat er auch den Hennigsdorfer Ringern bei und begann zu trainieren. In seinen ersten Jahren auf der Matte sei er oft unterlegen gewesen, erinnert sich sein Vater. Fleiß, Ehrgeiz und Disziplin haben sich im Lauf der Jahre bezahlt gemacht, heißt es aus seinem Verein in Hennigsdorf. Und hier hat niemand einen Zweifel daran, dass er seinen Weg weitergehen und noch besser werden wird. Wann die Arbeit mit dem ersten Titel belohnt wird, ist also nur noch eine Frage der Zeit.

Von Björn Bethe