Seit dem 1. Februar hat die Stadt Hennigsdorf seine erste Tagespflege und das auf 473 Quadratmetern Fläche in Hennigsdorf Nord. Die Pflegegesellschaft Medi-mobil Kranken- und Altenpflege gGmbH wird mit sieben Mitarbeiterinnen künftig bis zu 20 Tagesgäste betreuen können.

Hennigsdorf: Hereinspaziert in die erste Tagespflege der Stadt

Hennigsdorf - Hennigsdorf: Hereinspaziert in die erste Tagespflege der Stadt

Hennigsdorf - Hennigsdorf: Hereinspaziert in die erste Tagespflege der Stadt