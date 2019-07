Hennigsdorf

Ein Bus soll Bienen und Co. retten und die Artenvielfalt erhalten. Er tourt zur Zeit durch Brandenburg und steht am 1. und 2. August von je 9.30 Uhr bis 18 Uhr in Hennigsdorf. Denn im Bus werden Unterschriften für die Volksinitiative „ artenvielfalt“ Brandenburg gesammelt.

Sie wurde im April von brande...