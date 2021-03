Hennigsdorf

Ein wichtiger Bestand innerhalb des Stadtarchivs sind Bauakten, deren Entstehungszeit von etwa 1900 bis 1945 reicht. Der Umfang der einzelnen Akten ist sehr unterschiedlich. Enthalten sind zumeist Bauanträge, Lagepläne, Grundrisse, Schnitte und die Erteilung von Baugenehmigungen. Oftmals lässt sich mithilfe der Bauakten vieles nachvollziehen oder sie sind Hauseigentümern bei späteren Umbauten dienlich. Zum Teil sind die Bauakten heute die einzigen Quellen, durch die die Geschichte und das Erscheinungsbild eines Gebäudes rekonstruiert werden kann. Bei dem Fundstück des Monats des Hennigsdorfer Stadtarchivs geht es um eine Kindergartenbaracke in der Bötzowstraße, die durch die NS-Volkswohlfahrt (NSV) errichtet wurde.

„Die NS-Volkswohlfahrt war Trägerin der Wohlfahrtspolitik im NS-Regime. Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges übernahm die NSV immer mehr Aufgaben, vor allem im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit“, erklärt Anke Kaprol-Gebhardt, Leiterin des Stadtarchivs. Das Winterhilfswerk wurde ebenso von der NSV organisiert wie die Kinderlandverschickung oder das „Hilfswerk Mutter und Kind“. Im Zuge der Gleichschaltung sollten ab 1935 alle bestehenden vorschulischen Einrichtungen und ihre Träger in die NSV eingegliedert werden. Mit Übernahme in die NSV wurde gleichzeitig auch die Annäherung an nationalsozialistische Erziehungsvorstellungen vollzogen. „Der öffentlichen Kleinkinderziehung wurden in den ersten Jahren nach der Machtergreifung eine geringe Bedeutung zugesprochen, kollidierte sie doch mit dem Anspruch den man an die deutsche Mutter und die Familie stellte. Dennoch wurde auch bald versucht, die Institution Kindergarten als ,die erste nationalsozialistische Erziehungsstufe des deutschen Menschen’ im Sinne des Nationalsozialismus zu beeinflussen und gleichzuschalten“, erklärt Kaprol-Gebhardt weiter. Unter dem Druck des erweiterten Arbeitseinsatzes von Frauen während des Krieges stellte die NSV ab 1942 ein Programm zum Barackenbau für Kindertagesstätten auf. Insgesamt sollten 5000 Baracken für je 30 bis 60 Kinder errichtet werden.

Die Errichtung der Kindergartenbaracke in Hennigsdorf fiel in die Zuständigkeit der NSV in Nauen. Der Landrat des Kreises Osthavelland gab seine baupolizeiliche Genehmigung auf den Antrag vom 7. April 1943. Vermerkt wurde: „Die Einrichtung eines NSV-Kindergartens in Hennigsdorf ist mit Rücksicht auf den erhöhten Arbeitseinsatz der Frauen dringend notwendig“. Hennigsdorf hatte zu Beginn des Zweiten Weltkrieges etwa 10 000 Einwohner. In den Großbetrieben lief die Rüstungsproduktion auf Hochtouren. Das schwere Infanteriegeschütz SIG 33 mit einem Kaliber von 15 Zentimeter, das zur Standardausrüstung jedes deutschen Infanteriebataillons gehörte, wurde vollständig bei der AEG montiert. Weiterhin entstanden Zünder und Zündschrauben, elektrische Nachrichtentechnik sowie Teile für U-Boote. Im Stahlwerk wurden unter anderem Ummantelungen für Granaten, Artilleriekartuschen und Panzerschilde hergestellt.

Im Mai 1943 lieferte die Firma Kämper & Seeberg aus Berlin-Charlottenburg die Teile für die Aufstellung der Baracke. „In der Bauakte sind die Auftragsbestätigung und die zweiseitige Lieferliste enthalten. Die gleiche Firma lieferte auch sämtliche Baracken für das KZ Flossenbürg“, so Kaprol-Gebhardt.

Für den Aufbau verantwortlich war ein Kreisbaumeister mit dem die NSV einen Architektenvertrag abschloss. Das Fundament errichtete die Hennigsdorfer Firma August Conrad. „Überliefert sind außerdem die Auflistungen über die sanitären Einrichtungen und der Elektroarbeiten, die von Elektro-Meister Edmund Stübs aus Velten ausgeführt wurden.“ Interessant sei das Angebotsschreiben des hiesigen Malermeisters Otto Schulz, der die Malerarbeiten übernahm und dessen Angebot Auskunft über Größe und Aussehen der Baracke gibt. Es wurden 600 Quadratmeter Holzwände innen geschleift und 162 Quadratmeter Fußboden bearbeitet. Die Holzwände der Baracke wurden außen mit braunen Karbolineum und die insgesamt 25 Fensterläden in grün gestrichen. Der Bau der Baracke war am 8. November 1943 fertiggestellt. „Kreisbaumeister Stein musste indes noch auf sein Honorar warten und fragte im Januar 1944 nach, wann mit den vereinbarten 200 RM zu rechnen sei“, so Anke Kaprol-Gebhardt weiter.

Es sei unklar, ob und welchem Umfang die Kindergartenbaracke von den in der Industrie tätigen Frauen tatsächlich genutzt wurde. Dem Stadtarchiv sind keine weiteren Hinweise bekannt. Es gibt weder Fotos noch Karten und auch in Berichten von Zeitzeugen fand sie bislang keine Erwähnung.

„Die Bauakte enthält Schriftverkehr zwischen dem Rat der Gemeinde Hennigsdorf, den LEW und der Landesregierung Brandenburg, Abteilung Material-Versorgung aus dem Jahr 1948. Darin geht es um die Freigabe von Baumaterialien um Wohnblöcke, die durch den Krieg zerstört worden waren, wiederherzustellen. Es ist anzunehmen, dass auch das Baumaterial der Kindergartenbaracke später wieder einer Verwendung zugeführt wurde“, erklärt die Leiterin des Archivs weiter.

Ihr Hennigsdorfer Stadtarchiv sei interessiert daran, die Informationen über den Bau zu vervollständigen, man reue sich über jede Erinnerung – mündlich oder in Form von Dokumenten, durch die neue Erkenntnisse gewonnen werden können.

Von Marco Paetzel