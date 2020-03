Hennigsdorf

Am Sonnabend-Vormittag (21. März 2020) wurde der Polizei bekannt, dass im Zeitraum vom 15. März 2020 bis 21. März 2020 in einer Kleingartenanlage in der Hafenstraße in Hennigsdorf in fünf Bungalows eingebrochen wurde.

In allen Fällen schlugen die Täter zunächst eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so anschließend Zutritt zu den Objekten. Hinsichtlich der Schadenshöhe können bislang noch keine Aussagen getroffen werden.

Vor Ort kamen Kriminaltechniker zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline