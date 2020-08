Hennigsdorf: Instrumententafel aus Sportboot entwendet

Hennigsdorf

Am Samstagmorgen wurde durch Zeugen gemeldet, dass ein Sportboot im Bereich des Hennigsdorfer Hafens auf dem Wasser treibt. In der Nähe des Bootes konnte am Ufer der dazugehörige Bootsmotor auf einer Sackkarre festgestellt werden.Offensichtlich wurden die Täter beim Abtransport gestört.

Das Boot konnte mit Hilfe von anderen Bootseigentümern in den Hafen geschleppt und gesichert werden. Weiterhin wurde bekannt, dass die Täter eine Instrumententafel aus dem Boot entwendeten. Der Schaden beläuft sich auf circa 20 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

