Hennigsdorf

Jana Firnig ist seit Juli Chefärztin der Zentralen Notaufnahme der Klinik Hennigsdorf. Zuvor war die Fachärztin für Anästhesiologie, die darüber hinaus in Intensivmedizin und Notfallmedizin ausgebildet ist, zwei Jahre als Leiterin der Notaufnahme des St. Marien-Krankenhauses in Berlin tätig. „Ich freue mich auf mein neues Arbeitsumfeld in der Klinik Hennigsdorf. Schwerpunktmäßig sehe ich meine Hauptaufgabe in der Umsetzung und Weiterentwicklung des Notfallstufenkonzepts. Dabei ist es mir besonders wichtig, die Zusammenarbeit mit den anderen Fachabteilungen zu fördern und auszubauen.

Neben dem Patientenwohl, das für mich stets im Mittelpunkt steht, wird es mir auch ein großes Anliegen sein, die zielgerichtete Qualifizierung des Fachpersonals zu ermöglichen“, so die neue Chefärztin. Bevor Jana Firnig 1997 ihr Studium der Humanmedizin an der Humboldt-Universität aufnahm, sammelte sie sechs Jahre Berufserfahrung als Krankenschwester auf der Chirurgischen Intensivstation der Charité Berlin. Während des Medizinstudiums war sie dort auch weiterhin tätig.

Anzeige

Im Jahr 2015 kehrte sie nach Berlin zurück

Nach Abschluss des Studiums ging die Medizinerin für zwei Jahre ans Berliner Helios Klinikum Emil von Behring und wechselte von dort an das Evangelische Krankenhaus Köln Weyertal, wo sie zwei Jahre arbeitete. Von 2011 bis 2014 war Jana Firnig dann am Universitätsklinikum Köln für die Betreuung und Organisation der Intensivstationen und der Notaufnahme im Tag- und Nachtdienst verantwortlich.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Jahr 2015 kehrte die gebürtige Berlinerin in ihre Heimatstadt zurück, um am Helios Klinikum Emil von Behring als Anästhesistin zu wirken. Darüber hinaus war die heute 48-Jährige dort in der Notaufnahme tätig und gehörte zum Team eines Notarzteinsatzfahrzeugs im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Die neue Chefärztin Jana Firnig ist in der Klinik Hennigsdorf unter der Telefonnummer 03302/5 45 45 78 und per E-Mail unter jana.firnig@oberhavel-kliniken.de zu erreichen.

Von MAZonline