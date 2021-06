Hennigsdorf: Junger Dieb macht sich mit Geldbörse aus dem Staub

Hennigsdorf

Am Dienstag (8. Juni) gegen 11.15 Uhr wurde einer 67-Jährigen die Geldbörse in der Alsdorfer Straße gestohlen.Die Frau stellte nach ihrer Rückkehr vom Einkaufen ihre Tasche mit den Einkäufen und ihrer Geldbörse in den Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses und schloss hinter sich die Tür. Danach brachte sie ihr Fahrrad in den Keller. Als sie zurückkam bemerkte sie einen jungen Mann im Alter von 20 bis 25 Jahren, der die Treppe herunterkam, das Haus verließ und ihre Geldbörse in der Hand hatte.

Die 67-Jährige gab an, dass der junge Mann etwa 1,70 Meter groß war, kurze schwarze Haare und eine sportliche Figur hatte, ein schwarzes T-Shirt und eine lange grüne Arbeitshose trug. Der Geschädigten entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline